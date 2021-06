Bad Segeberg

Dramatische Momente im Bad Segeberger Jaguarring: Ein Rettungswagen der Rettungsdienstkooperative Schleswig-Holstein (RkiSH) ist dort am Montagmittag nach einem Feuer explodiert. Mehrere Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr befanden sich in der Nähe, wurden zu durch die Explosion zu Boden gedrückt. Verletzt wurde aber niemand.

Das Feuer in dem Rettungswagen, der in Bereitschaft vor der Wache des RkiSH im Levo-Park abgestellt war, sei nach Polizeiangaben um 12.17 Uhr im Führerhaus ausgebrochen. Erste eigene Versuche der Rettungsdienst-Mitarbeiter, das Fahrzeug zu löschen, schlugen wegen der starken Hitzeentwicklung fehl. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert.

Mehrere Feuerwehrleute kamen ins Krankenhaus

Bereits auf dem Anfahrtsweg konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchsäule über dem Levo-Park sehen. Als die ersten Feuerwehrleute dann wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, brannte der Rettungswagen bereits in voller Ausdehnung.

Da volle Sauerstoffflaschen an Bord des Fahrzeuges vermutet wurden, gingen die Feuerwehrleute auf Geheiß der Einsatzleitung mit äußerster Vorsicht zu Werke. Aus größtmöglichem Abstand deckten zwei Atemschutztrupps das brennende Fahrzeug mit Wasser ein.

Nach der Explosion. Trümmer des Rettungswagen haben sich im Umkreis von mehreren Metern verteilt. Quelle: FFW Bad Segeberg / HFR

Die Vorsicht war absolut begründet: Während der Löscharbeiten kam es plötzlich zu einer starken Explosion, die das brennende Wrack des Rettungswagens vollends auseinander riss. „Einige Einsatzkräfte in der Nähe wurden durch die Explosion zu Boden gedrückt. Trümmerteile verteilten sich mehrere Meter im Umkreis der Einsatzstelle, zudem gingen an einem benachbarten Gebäude mehrere Fensterscheiben zu Bruch“, schilderte Feuerwehrsprecher Dennis Schubring das Geschehen. Auch drei Pkw im Umkreis des Rettungswagens wurden stark beschädigt, an einem davon entstand laut Polizei sogar Totalschaden.

Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich zwölf Feuerwehrleute sowie vier Mitarbeiter des Rettungsdienstes in direkter Nähe des Wagens auf. Entgegen erster Meldungen wurde aber dank des besonnenen Vorgehens niemand von ihnen verletzt, auch wenn ihnen der Schrecken mit Sicherheit in den Gliedern gesteckt haben dürfte. Vorsorglich seien aber alle Einsatzkräfte, die sich in der Nähe aufgehalten haben, durch den Leitenden Notarzt vor Ort untersucht und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Schubring. Alle konnten die Klinik aber inzwischen wieder verlassen.

Explosion war in weiten Teilen der Stadt zu hören

Wie die LN erfuhren, soll die Explosion sogar noch in der Bad Segeberger Südstadt zu hören gewesen sein. Wie genau es dazu kommen konnte, ist bislang nicht genau geklärt. „Es hat sich aber vermutlich um an Bord gelagerte Sauerstoffflaschen gehandelt, die infolge der Hitze explodiert sind“, sagte Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Das Feuer selbst konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bereits nach 25 Minuten hatte die Bad Segeberger Feuerwehr den Brand gelöscht. Der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe mit zwischen 200 000 und 300 000 Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Pinneberg beschlagnahmten die Brandstelle und nahmen die Ermittlungen auf. Polizeisprecher Brockmann zufolge deute aber bisher alles auf einen technischen Defekt.

Von ov