Bad Salzdetfurth

Der oder die unbekannten Täter hätten in der Nacht laminierte Plakate im DIN-A4-Format an Parkbänken und Schaukästen angebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Darauf seien Aufschriften wie „Es ist nicht das Virus, das sie kontrollieren wollen, sie wollen Dich kontrollieren“, außerdem werde „Gehirnwäsche“ unterstellt. Mitarbeiter von Stadt und Kurbetrieb seien dabei, die Plakate einzusammeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Die Plakate würden nun auf weitere, mögliche strafrechtliche Inhalte hin überprüft.

Von RND/lni