Bad Pyrmont

Im Kreis Hameln-Pyrmont eskaliert ein Streit zwischen freiwilligen Brandbekämpfern und der örtlichen Politik um ein neues Feuerwehrhaus. Seit vergangener Woche haben mehr als 40 Feuerwehrleute demonstrativ ihre Pieper abgegeben. Benachbarte Wehren müssen vorerst übernehmen, wenn es Alarm gibt. Nun hat der Bürgermeister Klaus Blome (parteilos) eine Dienstpflicht ins Spiel gebracht.

„Der Kreisbrandmeister hat festgestellt, dass der Brandschutz nicht gewährleistet ist und die Dienstpflicht empfohlen“, erklärt Blome. „Wären wir dem nicht nachgekommen, hätte das der Landkreis verfügt.“ Derzeit werden die Voraussetzungen dafür geprüft. „So schnell als möglich sollte die Entscheidung fallen.“

Pflichtdienst für alle zwischen 18 und 55

Sollte die Dienstpflicht tatsächlich verfügt werden, können alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 55 Jahren herangezogen werden. Ausgenommen davon sind nur Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder solche, die schon in anderen Hilfsorganisationen, bei der Polizei oder der Bundeswehr tätig sind.

Zum Dienst verpflichtet: Das droht allen Bürgern in Bad Pyrmont zwischen 18 und 55 Jahren. Quelle: Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Ähnliche Diskussionen gab es in der Vergangenheit beispielsweise auch schon auf der Insel Wangerooge, als es dort aufgrund von Nachwuchsmangel nicht genügend freiwillige Brandbekämpfer gab. Doch in Bad Pyrmont gibt es in der Theorie ausreichend viele Feuerwehrleute – sie streiken allerdings.

Hintergrund des Streits ist eine jahrelange Diskussion um ein neues Feuerwehrhaus. Wie der NDR berichtet, soll es eigentlich einen Neubau für die Wachen im Zentrum und im Ortsteil Holzhausen geben. Ein Standort dafür wurde auch schon ausgewählt.

Erneute Diskussion über Standort

Doch in der vergangenen Woche stellten Kommunalpolitiker von CDU, FDP und eine Bürgerbewegung die Standortentscheidung plötzlich wieder infrage. Der Neubau sei zu teuer und zu viele Parkplätze müssten dafür weichen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Henning Demuth. Aus Protest legten noch während der Ausschusssitzung elf Feuerwehrleute ihre Meldeempfänger ab – weitere folgten in den Tagen danach.

„Das gilt so lange, bis es eine Lösung gibt für die Situation“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Bad Pyrmont. „Die Planungen für den Neubau dauern schon so viele Jahre an. Wenn das so weitergeht, kommen nun noch viele Jahre dazu.“ Bereits 2011 wurde entschieden die Wehren im Zentrum und in Holzhausen in einem gemeinsamen Neubau zusammenzuziehen. 2018 fiel der Beschluss für den neuen Standort.

Bürgermeister versteht Frust der Feuerwehrkräfte

Der Bürgermeister kann den Frust der Feuerwehrleute nachvollziehen. „In Anbetracht der Zeit, die verstrichen ist, habe ich durchaus Verständnis für sie. Da ist viel Enttäuschung und Frust und das Gefühl, dass sie alleingelassen werden“, sagt Blome.

Im Gegensatz zu Demuth sieht er den Standort für den Neubau weniger kritisch. „Wir werden immer die Kosten im Blick behalten und es gehen zwar Parkplätze verloren, aber es kommen auch neue hinzu“, sagt Blome. „Alle Probleme und Fragen sind durch das bisherige Verfahren schon geklärt worden. Für mich gibt es keinen Grund, nicht zu bauen.“

Weitere Verzögerung droht

Wenn sie nun noch einmal ein neues Verfahren starten würden, würde sich der Baubeginn um noch einmal fünf Jahre verzögern, rechnet Blome. Zunächst soll am 10. März der Stadtrat über den Standort beraten.

Nun übernehmen vorerst die Nachbarfeuerwehren – so hat es der Stadtbrandmeister mit der Stadt abgesprochen. Am vergangenen Sonntag rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Pyrmont, Holzhausen, Hagen, Löwensen, Thal und die Feuerwehr Lügde aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam aus. Das Rote Kreuz brauchte Unterstützung bei dem Transport eines Patienten aus seinem Wohnhaus in den Rettungswagen – ein harmloser Einsatz, der schon nach kurzer Zeit beendet war. Wie es bei einem großen Feuer in der Stadt ohne die Unterstützung der zurückgetretenen Kolleginnen und Kollegen abgelaufen wäre, ist offen.

Von Inga Schönfeldt