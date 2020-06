Bekommt Bad Nenndorf ein Volkswagen-Werk?

Bad Nenndorf

Volkswagen wird möglicherweise schon bald Achssysteme für den neuen E-Bulli ID.Buzz im Landkreis Schaumburg bauen lassen. In Bad Nenndorf, nahe der A2, soll dafür ein Werk mit 250 Arbeitsplätzen entstehen. Wie die Schaumburger Nachrichten berichten, sollen in dem sogenannten Komponentenwerk spätestens im Juli 2021, nach Möglichkeit aber sogar schon im Frühjahr, die ersten Teile vom Band laufen. Um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können, müsste mit dem Bau im Herbst dieses Jahres begonnen werden.

Als Bauherrin tritt die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft Metawerk auf. Geschäftsführer Michael Müller hält sich auf Anfrage noch bedeckt. Sagen mag er zum jetzigen Zeitpunkt nur so viel: „Wir befinden uns in der Schlussphase von Verhandlungen über die Ansiedlung zukunftsweisender Industrie in Bad Nenndorf.“ Müller bestätigt immerhin noch, dass es um „ein Komponentenwerk für E-Mobilität“ geht.

Vorbild ist ein Komponentenwerk im sächischen Meerane

Die geplante Investitionssumme beläuft sich laut dem Bericht auf 40 Millionen Euro – die Kosten für den Grunderwerb nicht eingerechnet. Auftraggeber soll nach Informationen der Schaumburger Nachrichten der Volkswagen-Konzern sein. Er will demnach die Produktionsstätte nach Fertigstellung von Metawerk übernehmen, um von dort aus sein Transporterwerk in Stöcken mit Teilen für das Modell ID.Buzz zu versorgen.

Metawerk hat bereits im sächsischen Meerane bei Zwickau ein Komponentenwerk für VW realisiert – eine Art Blaupause für Nenndorf. Ähnlich wie in Sachsen, hofft die Investmentgesellschaft auch in Schaumburg auf einen Folgeeffekt. Gelingt die schnelle und reibungslose Umsetzung des VW-Projekts, könnte dies auch andere Firmen locken, so das Kalkül. In Meerane ist das tatsächlich gelungen. Binnen weniger Jahre hat sich dort eine Reihe weiterer Unternehmen angesiedelt. Deshalb will sich Metawerk auch in Bad Nenndorf von vornherein eine deutlich größere Fläche sichern. Dem Vernehmen nach möchten die Investoren insgesamt rund 250.000 Quadratmeter erwerben – das entspricht der Größe von 35 Fußballfeldern.

Die Gehrenbreite in Bad Nenndorf wird bereits als Gewerbegebiet erschlossen. Quelle: Guido Scholl / Schaumburger Nachrichten

„Glücklich, Mitspieler in diesem Wettbewerb zu sein“

Landrat Jörg Farr und Nenndorfs Samtgemeindebürgermeister Mike Schmidt haben in den vergangenen Wochen im Hintergrund unzählige Gespräche geführt, um den Boden für das Vorhaben zu ebnen. Durch Vermittlung der Volksbank in Schaumburg wurden die Projektentwickler überhaupt erst auf den heimischen Landkreis aufmerksam. Bereits vor einigen Monaten hatte die Bank den Kontakt zu den beiden Verwaltungschefs hergestellt.

Farr betonte die Bedeutung der Ansiedlung: „Wir wollen hochwertige Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Branchen und Berufen schaffen.“ Daher „wäre es absolut wünschenswert, Standort von E-Mobilität zu werden“. Auch Schmidt freut sich über das Interesse an Bad Nenndorf. „Wir können uns glücklich schätzen, Mitspieler in diesem Wettbewerb zu sein.“ Nun gehe es darum, bei der Standortfrage zügig voranzukommen.

Am Mittwochabend haben sich der Verwaltungs- und der Samtgemeindeausschuss mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen, die Ansiedlung per Aufstellungsbeschluss zu unterstützen. Von VW steht eine Stellungnahme zum Thema steht noch aus.

Von Marc Fügmann