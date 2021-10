Bad Gandersheim

Alva Goldmann liegt, wie sie sagt, ihr Geburtsort am Herzen. „Es wär schön, wenn wieder mal mehr los ist“, sagt die 15-Jährige aus Bad Gandersheim (Kreis Northeim), auch deshalb freue sie sich auf die Landesgartenschau. „Da wird die Stadt noch ein bisschen verhübscht.“ Schon jetzt gefalle ihr der Ort mit seiner schönen Stiftskirche und viel Natur. Etliche Läden allerdings hätten schließen müssen, die Laga könne vielleicht neuen Schwung bringen. Die Schülerin wird ihren Beitrag leisten: Sie lässt sich gerade zur Kulturlotsin fortbilden, um im kommenden Jahr Gruppen über das Gelände führen zu können.

Kinder gestalten Spielplatz mit

Mitte April soll die Landesgartenschau starten. Zurzeit bringen Gärtner die erste Teillieferung von insgesamt 60.000 Stauden in die Erde. 35.000 Narzissenzwiebeln haben sie bereits gelegt. Gleichzeitig reiht sich in Bad Gandersheim Baustelle an Baustelle. Immer wieder wurden Befürchtungen laut, bis zum Eröffnungstermin werde manches nicht fertig. Die Landesgartenschau GmbH weist die Bedenken zurück. „Wir sind gut in der Zeit“, versichert Sprecher Frank Terhorst. In den vergangenen Monaten sei viel Erde bewegt worden. Etliche Wege und auch ein beliebter Spielplatz im Ortskern mussten gesperrt werden, was Unmut hervorrief. Doch schließlich werde alles bald sehr viel schöner. Auf dem Spielplatz etwa entstünden mehr Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren, wie es von an der Planung beteiligten Kindern gewünscht wurde.

Los geht’s: Bereits 2020 haben Arbeiter mit der Wegepflasterung rund um die Osterbergseen begonnen. Quelle: Frank Terhorst

Bad Gandersheim im Harzvorland kann auf eine 1200-jährige Tradition als Soleheilbad zurückblicken. Kurparkanlagen ziehen sich durch die Altstadt und entlang der Osterbergseen. Da die Stadt wie andere Kurorte seit den 1990er Jahren unter Einsparungen im Gesundheitswesen zu leiden hat, waren die Erholungsanlagen allerdings in die Jahre gekommen. „Manches aus den Siebzigerjahren war gerade so in Schuss gehalten worden“, sagt Stadtsprecher Manfred Kielhorn.

„Die Stadt wird verhübscht“: Alva Goldmann (15) lässt sich zur Laga-Kulturlotsin fortbilden. Quelle: Karin Goldmann

Nun werden die Kuranlagen entlang der Flüsse Gande und Eterna durch eine einen Kilometer lange Promenade, eine Art Blütenband, miteinander verbunden. Entlang der drei Seen entstehen zudem anstelle von Schotterrunden einheitlich gepflasterte Wege und neue Stege, die Ausblicke aufs Wasser bieten. Inklusive des Landschaftsschutzgebiets, das aus Feuchtwiesen entstanden ist, umfasst die Gartenschau-Fläche rund 40 Hektar. Integriert werden neben Mustergärten und Blumenschauen auch Waldabschnitte sowie eine große Seebühne für Konzerte und andere kulturelle Angebote. Zusätzlich werden die Dörfer ringsum mit eigenen Projekten einbezogen. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 460.000 Laga-Besuchen.

Bagger im Becken: Arbeiter wandeln das alte Freibad zum Natursolefreibad um. Quelle: Frank Terhorst

Die Landesgartenschau als „Topevent für das ganze Land“ werde dem Ort neuen Glanz verleihen und könne den Tourismus befördern, meint Kielhorn. „Ein überzeugtes Publikum wird danach wiederkommen“, hofft der Stadtsprecher. Bisher locke Bad Gandersheim mit Domfestspielen und Dommusiken fast ausschließlich Tagesbesucher an. Wie die gesamte Region muss sich die Stadt – mit noch knapp 10.000 Einwohnern – auch den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen. Langjährige Überschuldung hatte zudem zu Sparauflagen seitens des Landes geführt.

Die Stiftskirche in der Altstadt. Quelle: Karin Goldmann

Da kommt der Geldsegen zur Landesgartenschau recht. Die Stadt erhält vom Land über Förderprogramme und Finanzhil­fen insgesamt 10 Millionen Euro für die Investitionen. Schon für sich ein Großprojekt ist der Neubau eines Freibads, und das in einer Zeit, in der andernorts Schwimmbäder schließen. Bad Gandersheim nutzt den Zuschuss aus Hannover, um ein seit 2018 geschlossenes marodes Becken abzureißen und an seiner Stelle einen Badesee auszubaggern. Unter der Wasserfläche werden sich zwei Becken verbergen: eins zum Schwimmen, eins für die Pflanzen, die das Wasser reinigen. Gespeist wird das Bad aus einer 200 Meter entfernten Solewasserquelle.

Alle vier Jahre Großereignis unter freiem Himmel 179 Tage lang, vom 14. April bis 9. Oktober 2022, richtet Bad Gandersheim unter dem Motto „Garten.Fest.Spiele“ die Landesgartenschau (Laga) aus. Im Februar 2017 hatte die Stadt eine Machbarkeitsstudie beschlossen und sich im Juni beim Landwirtschaftsministerium beworben. Im August 2017 bekam Bad Gandersheim den Zuschlag. Bei einer Bürgerbefragung am Tag der Bundestagswahl im September 2017 sprachen sich 60 Prozent der Abstimmenden für die Laga aus. Gesellschafter der Landesgartenschau GmbH sind die Stadt mit 70 Prozent, der Landkreis Northeim mit 20 Prozent und eine Fördergesellschaft Landesgartenschau Niedersachsen. Erstmals findet eine Landesgartenschau, wie sie seit 2002 alle vier Jahre veranstaltet wird, in Südniedersachsen statt. In Duderstadt gab es 1994 bereits die Landesausstellung „Natur im Städtebau“, die als Vorläufer gilt. Bisherige Ausrichter der Laga waren Bad Zwischenahn, Wolfsburg, Winsen (Luhe), Bad Essen, Papenburg und Bad Iburg. In Papenburg hinterließ die Schau 2014 ein großes finanzielles Loch. Bad Iburg zog dagegen 2018 mit rund 580.000 Besuchen und „schwarzer Null“ eine positive Bilanz. Für 2026 hat sich kürzlich Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg beworben.

Das in die Gartenschau integrierte Waldbad wird nach Angaben der Betreiber eins von nur drei Natur-Sole-Freibädern in Deutschland sein. Der Salzgehalt werde ungefähr dem der Ostsee entsprechen. „Für uns ist die Landesgartenschau eine Riesenchance, ohne die wir diese Investitionen finanziell niemals hätten stemmen können“, sagt Bad Gandersheims Bürgermeisterin Franziska Schwarz (SPD). Es seien Ausgaben, die den Bewohnerinnen und Bewohnern nachhaltig nützen. Nachhaltigkeit sei das große Thema bei dieser Laga, ergänzt deren Sprecher Terhorst. „Das Besondere ist, dass wir alten Bestand vorsichtig umgestalten.“ Eine große Rolle spiele unter anderem, dass die Bepflanzung später ohne großen Aufwand weiter gepflegt werden könne.

„Für uns eine Riesenchance“: Franziska Schwarz (SPD), Bürgermeisterin in Bad Gandersheim. Quelle: Stadt Bad Gandersheim

Bereits 7000 Dauerkarten verkauft

Von Lieferengpässen seien die Ausrichter bisher verschont geblieben. Das werde hoffentlich auch bis zur Eröffnung im April so bleiben. Das Besucherinteresse ist ist laut Betreiber groß: Bereits jetzt sind demnach 7000 Dauerkarten verkauft. Der Förderverein der Landesgartenschau ist auf 400 Mitglieder angewachsen. 60 Frauen und Männer haben die Kulturlotsen-Schulung begonnen, die mit einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung abschließt.

Schülerinnen wie Alva Goldmann sind ebenso dabei wie Studierende, Erwerbstätige und Menschen im Ruhestand. Die Zehntklässlerin freut sich auf die Kursinhalte, die von der Historie der Stadt bis zu gärtnerischen Fragen reichen. Für die Führungen gelte: „Man muss flexibel sein und immer freundlich.“ Bei der Landesgartenschau freue sie sich persönlich vor allem auf das neue Solefreibad. „Das wird cool. Da bin ich schon richtig gespannt.“

Von Gabriele Schulte