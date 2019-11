Eisenbahn-Enthusiasten bringen in Stadthagen einen Nostalgiezug wieder in Gang. Die Dampflok von 1943 soll auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Goslar am 1. Dezember in Hannover Station machen. Mit dabei ist Lennard Wildfang – der 19-Jährige aus der Landeshauptstadt verbringt einen Großteil seiner Freizeit mit dem Werkeln an der Dampfeisenbahn.