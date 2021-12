Schleswig/Bad Bevensen

Das arme Pferd: Trakehnerhengst „Kaiser Milton“, ein bildschöner Zuchthengst, wurde nur sechs Jahre alt. Diesen Sommer war er auf dem Gestüt Klosterhof Medingen in Bad Bevensen in der Lüneburger Heide gestorben. Grund: ein Herzfehler. Und das war nicht der einzige gesundheitliche Mangel. Kein Wunder, dass Gestütsbetreiber Burkhard Wahler den Kaufpreis von stolzen 320.000 Euro nicht bezahlen wollte. Nun entschied das Oberlandesgericht in Schleswig: Er muss es doch.

Fortsetzung möglich

„Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig“, sagte die stellvertretende Gerichtssprecherin Heike Mädge dieser Zeitung. Theoretisch könne der Prozess beim Bundesgerichtshof fortgesetzt werden, falls dieser das zulasse. Ob der Kläger das will, ist unklar: „Wir haben das noch nicht entschieden“, erklärte Burkhard Wahler auf Nachfrage. „Mehr sage ich dazu nicht.“

Traurige Vorgeschichte

Die Vorgeschichte ist lang und traurig. „Was für ein schönes Tier“, habe auch er gedacht, als er den Hengst bei der Körung in den Holstenhallen in Neumünster 2017 das erste Mal gesehen habe, bestätigt Wahler. „Kaiser Milton“ wurde zum Siegerhengst erklärt und wechselte noch am selben Tag den Besitzer.

Dann aber kam es dicke: Zu einem bis dahin nicht näher definierten Herznebengeräusch kam ein Lahmen. Ein Tierarzt habe an beiden Vorderbeinen einen sogenannten Fesselträgerschaden festgestellt, dies sei eine der schlimmsten Prognosen überhaupt. Das Gestüt wollte den Hengst zurückgeben – das aber funktionierte nicht. Verkäufer war ein niederländischer Züchter, das Geschäft aber lief über den Verband, und der blieb hart.

Zuletzt eingeschläfert

2018 prozessierte der Käufer vor dem Landgericht Kiel. Das verurteilte Wahler zur Zahlung von mehr als 380 000 Euro an den Trakehner Verband – inklusive Zinsen. Danach beschäftigte sich das Oberlandesgericht Schleswig mit dem Fall.

Zwischenzeitlich kam „Kaiser Milton“ in eine Pferdeklinik – leider ohne Heilungserfolg. Anfang 2019 gab der Klosterhof Medingen dann bekannt, dass der Hengst vorerst nicht im Deckeinsatz stehen werde. Im Sommer diesen Jahres wurde „Kaiser Milton“ von der Ärztin einer Tierklinik schließlich eingeschläfert, um ihn von seinem Leiden zu erlösen. Dessen Ursache soll Wasser in der Lunge gewesen sein, ausgelöst durch einen schweren Herzfehler.

Gericht: Risiko war bekannt

Trotzdem bestätigte das Oberlandesgericht jetzt, dass Wahler zahlen müsse. „Im Zeitpunkt der Übergabe lahmte das Pferd nicht“, heißt es in der Urteilsbegründung. „Es wies zwar eine Fehlbildung am linken Vorderhuf auf, aus der sich möglicherweise eine Lahmheit entwickelt hat. Diese Fehlbildung war zum Zeitpunkt der Auktion aufgrund einer vorangegangenen röntgenologischen Untersuchung aber bekannt.“ In dem vor der Auktion gefertigten Untersuchungsprotokoll sei ein Herznebengeräusch erwähnt worden, von dem es hieß, es müsse nachuntersucht werden. „Das Risiko war bekannt, weil der Herzbefund bekannt war. Dass sich der Herzzustand des Pferdes verschlechterte und möglicherweise zu seinem Tod geführt hat, heißt deshalb nur, dass sich ein dem Herzbefund innewohnendes Risiko verwirklicht hat.“

Von Marcus Stöcklin