Hannover/Wiesbaden

Das Bundeskriminalamt ( BKA) will sein Wissen über Kriminalität und den Schutz vor Kriminalität verbessern. Aus diesem Grund führt die Wiesbadener Behörde eine deutschlandweite Befragung durch. Ab sofort erhalten mehr als 120.000 Menschen stichprobenartig entsprechend Post – auch in Niedersachsen.

Sollte also plötzlich ein Brief des BKA im Postkasten liegen, handelt es sich dabei nicht etwa um eine neue Betrugsmasche. Die Studie trägt den Namen „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) und soll Informationen zum sogenannten Dunkelfeld liefern – also zu jenen Straftaten, die im Verborgenen bleiben, weil sie aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige gebracht werden. Es ist die erste Umfrage dieser Art, sie soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.

Anzeige

Es geht um das Sicherheitsempfinden

Befragt werden nur Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Es geht um die Erforschung unter anderem der Umstände und Folgen des Opferwerdens, des Ausmaßes der Furcht vor Kriminalität und wie die Polizeiarbeit wahrgenommen wird. Das BKA bittet daher alle Empfänger, an der Studie teilzunehmen. Derzeit werden die SKiD-Informationsschreiben verschickt, die eigentliche Befragung findet dann ab Anfang November statt.

Von Peer Hellerling