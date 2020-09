BGE mit Sitz in Peine benennt am Montag mögliche Endlager-Gebiete

Peine

Die Spannung steigt: Am Montag, 28. September, um 9.15 Uhr wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine einen ersten Zwischenbericht zur Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll veröffentlichen. Darin wird sie vorschlagen, welche Gebiete in Deutschland aufgrund der geologischen Bedingungen weiter untersucht werden sollten. Die Suche nach einem Endlager war 2017 neu gestartet worden.

BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz sagt: „Der sogenannte Zwischenbericht ,Teilgebiete’ ist dann auf unserer Homepage www.bge.de abrufbar. Der Bericht wird eine Zahl im hohen zweistelligen Bereich an Regionen oder Standorten ausweisen, die weiter geprüft werden. Sie können in ganz Deutschland liegen. Voraussetzung für einen möglichen Standort ist, dass es dort Salzformationen, Tonschichten oder Granitschichten gibt, die das unterirdische Endlager einschließen können. Die Nennung im Bericht bedeutet aber noch keine verbindliche Festlegung.“

Das Vorgehen der BGE Die BGE hatte von den Bundesländern geologische Daten angefordert, die in den vergangenen Jahren ausgewertet wurden. Insgesamt hat die BGE mehr als eine Million Datensätze analysiert. Kriterien für einen Ausschluss von Gebieten waren etwa Erdbeben-Aktivität, Vulkanismus oder frühere bergbauliche Tätigkeiten. Die Zahl der infrage kommenden Standorte wird Schritt für Schritt reduziert. Der Bundestag entscheidet jeweils, welche der vorgeschlagenen Gebiete oberirdisch und schließlich unterirdisch mit Bergwerken erkundet werden sollen. Der Standort soll bis zum Jahr 2031 feststehen, die Einlagerung von Atommüll ab dem Jahr 2050 beginnen.

Die BGE wird laut Kanitz auf der Internetseite mit einer Deutschlandkarte, vielen Videos und Grafiken das wissenschaftliche Vorgehen so erklären, „dass es allgemeinverständlich ist“. Auch eine Suche nach Postleitzahl-Gebiet sei möglich. Im Laufe des Montags will man dann dazu weitere Fachberichte – es sind insgesamt mehr als 10 000 Seiten – online stellen. Der Geschäftsführer weiter: „Etwa 100 unserer Angestellten arbeiten hier an der Eschenstraße mit Hochdruck daran, dass alles technisch einwandfrei funktioniert. Wir wissen, dass das allgemeine Interesse an den Infos riesig sein wird, und deswegen haben wir für genügend Rechnerkapazitäten und Schutzschirme gesorgt.“

Auftritt in Bundespressekonferenz

Parallel wird der Bericht am Montagmorgen an das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) übergeben, das die Aufsicht über das Suchverfahren führt und die Beteiligung der Öffentlichkeit verantwortet. Und Kanitz sowie Stefan Studt, Vorsitzender der BGE-Geschäftsführung, stellen sich gemeinsam um 10 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen der nationalen und internationalen Presse. Der TV-Sender Phoenix überträgt dies live. Danach steht die BGE für weitere Gespräche in der Hauptstadt zur Verfügung.

Der BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz.. Quelle: Thomas Kröger

Parallel soll laut Kanitz ab Montag die Telefon-Hotline (0 51 71) 5 43 90 00 geschaltet werden, die dann täglich von 10 bis 18 Uhr erreichbar ist. Dort und unter der E-Mail-Adresse dialog@bge.de können die Bürger Fragen an Experten stellen. „Das ist uns ganz wichtig, denn wir wollen, dass das Verfahren transparent ist. Wir wollen den Bürgern erklären, warum wir aus wissenschaftlichen Gründen bestimmte Gebiete favorisieren“, betont der Geschäftsführer. Und am 17. und 18. Oktober werde dann in Kassel die Auftaktveranstaltung für die „Fachkonferenz Teilgebiete“ stattfinden, die auch online von Interessierten verfolgt werden kann. Letztendlich müsse dann die Politik entscheiden, wo das Atommüll-Endlager in Deutschland gebaut wird.

