Schüler und Auszubildende und ihre Familien können vielerorts in Niedersachsen mit einer finanziellen Entlastung rechnen. Das Land bezuschusst von diesem Jahr an ein „Azubi-Ticket“, das unabhängig vom Alter ist und auch für Schüler der Oberstufe und Freiwilligendienstleistende gilt. Für höchstens 30 Euro pro Monat sollen sie damit in ihrer Region alle Busse und mancherorts zusätzlich Bahnen nutzen können, auch in der Freizeit. Das Land stellt pro Jahr annähernd 30 Millionen Euro unter anderem für dieses Angebot bereit. „Wir sehen das als eine erfreuliche Entwicklung“, sagt Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags. „Aber die Umsetzung in der Praxis wird dauern.“

Nahverkehr ist kleinteilig strukturiert

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Landtag den Rahmen für die Einführung der Tickets geschaffen. Sie sollen allerdings nicht für die Fahrt in allen Bussen und Bahnen im Land gelten, wie auf der Basis des Koalitionsvertrags ursprünglich vorgesehen war. „Dafür haben wir in Niedersachsen eine zu kleinteilige Struktur des Nahverkehrs“, sagt eine Sprecherin von Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) zur Begründung. Ein landesweites Schülerticket wie in Hessen sei schwer umzusetzen. Auf der Grundlage des Nahverkehrsgesetzes erhalten Kommunen nun jährliche Finanzhilfen. Sie sollen die Einführung regionaler Azubi-Tickets selbst organisieren.

In einigen Regionen, wie Hannover und Braunschweig, gibt es bereits vergleichbare oder sogar weitergehende Vergünstigungen für Oberstufenschüler und Auszubildende. Der Zuschussbedarf sei mit 5 Millionen Euro pro Jahr allerdings deutlich höher als die weniger als 2 Millionen Euro, die der Verband vom Land bekommen solle, berichtet Ralf Sygusch, Direktor des Verkehrsverbunds Region Braunschweig. Dort wird das 30-Euro-Ticket bisher im Rahmen eines Modellprojekts von den beteiligten fünf Landkreisen und drei Städten getragen.

„Für die Einführung des Tickets werden gegebenenfalls zusätzliche Finanzmittel benötigt, die von den Verbandsmitgliedern im Rahmen ihrer kommunalen Haushalte aufzubringen wären“, meint auch Michael Frömming vom Verkehrsverbund Südniedersachsen. In Göttingen werde bereits an Ticketschaltern nach dem neuen Angebot gefragt. Es soll in Südniedersachsen aber erst zum 1. August eingeführt werden, da noch viele Fragen zu klären sind. Das wird so nach Schätzungen des Landkreistages in etwa 80 Prozent der Kommunen der Fall sein. Ein Sprecher des Landkreises Osnabrück kündigte dagegen an, dass dort die Voraussetzungen bis Ende Februar geschaffen würden.

„Besonders bei der Einbeziehung des Schienennahverkehrs gibt es vielerorts noch offene Fragen“, sagt Karsten Leist von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen in Stade. Vor eine besondere Herausforderung stelle die Neuerung Landkreise wie Lüneburg, Stade und Harburg, die einen Verkehrsverbund mit Hamburg bilden. Das regionale Schüler- und Azubi-Ticket sei aber ein guter Schritt in Richtung umweltfreundliche Mobilität insbesondere in ländlichen Gebieten, meint der Geschäftsführer. „Es wird auch für viele Eltern Entlastung bringen.“ So koste im Kreis Cuxhaven beispielsweise eine Busmonatskarte von Langeln zum Gymnasium im 16 Kilometer entfernten Hemmoor derzeit 117,40 Euro. In Zukunft könnte sie für 30 Euro zu haben sein.

