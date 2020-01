Sie kommen unter Wasser, an Fallschirmen aus der Luft oder auf dem Landweg: Die Kampfschwimmer sind die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr und meist geheim unterwegs. Ihr Einsatzgebiet ist weltweit, stationiert sind sie in Eckernförder an der Ostsee. Das Kommando soll in den nächsten Jahren kräftig wachsen.