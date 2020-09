Petershagen

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Minden-Lübbecke ist ein Auto mit einem Zug kollidiert. Der 20-jährige Beifahrer sei noch an der Unfallstelle in Petershagen seinen schweren Verletzungen erlegen, der 19 Jahre alte Fahrer sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Minden gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Der Zug war auf dem Weg nach Nienburg

In dem Zug der Eurobahn, der auf der Strecke von Bielefeld nach Nienburg unterwegs war, seien die 16 Fahrgäste sowie der Zugbegleiter unverletzt geblieben. Der Zugführer stand den Angaben zufolge unter Schock. Das Auto wurde nach Angaben des Sprechers bei der Kollision ins Gleisbett geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte hätten beide Männer mit schwerem Gerät aus dem Auto geborgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Vor fast vier Jahren war unweit vom Unfallort ein Müllwagen auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug zusammengestoßen. Auch dabei war der Fahrer ums Leben gekommen.

Von RND/dpa