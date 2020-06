Göttingen

Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat sich am Donnerstag bei einem Besuch in Göttingen über die besondere Arbeitsbelastung der Polizei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informiert. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta sprach er mit Beamten, die zuvor an dem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in der Groner Landstraße im Einsatz waren. Die Stadt hatte den Komplex am vergangenen Donnerstag unter Quarantäne gestellt, nachdem mehr als 120 der rund 700 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Seitdem ist die Polizei dort rund um die Uhr in unterschiedlicher Stärke vor Ort, um gegebenenfalls auf Anforderung der Stadt einzugreifen, wenn es zu Zwischenfällen kommt.

Bewohner versuchten, Absperrungen zu durchbrechen

Am vergangenen Samstag hatten rund 100 Bewohner versucht, die Absperrung des Gebäudekomplexes zu durchbrechen. Als die Polizei dies zu verhindern versuchte, waren sie mit Steinen, Metallstangen, Pyrotechnik und Haushaltsgeräten beworfen worden. Acht Polizisten wurde dabei verletzt. Ministerpräsident Weil stellte sich am Donnerstag ausdrücklich hinter die Beamten. Diese seien im Konflikt zwischen den notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen und den individuellen Grundrechten buchstäblich zwischen die Fronten geraten. Weil dankte den Polizisten für ihre oft schwierige und belastende Arbeit und ihr Engagement: „Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung weiß zu schätzen, was die Polizei leistet.“

„Nicht der Stadt anzulasten“

Dass Göttingen bereits zum zweiten Mal zum „Hotspot“ bei der Verbreitung des Covid-19-Virus wurde, ist nach Ansicht des Ministerpräsidenten nicht der Stadt anzulasten. Auch in anderen Teilen des Landes gebe es ähnliche soziale Verhältnisse wie in dem jetzt betroffenen Wohnkomplex an der Groner Landstraße: „Das ist nichts, was Göttingen besonders hervorhebt.“ Die Situation in Göttingen sei auch nicht mit der im Kreis Gütersloh vergleichbar. In Göttingen seien die Infektionsherde sehr genau lokalisierbar und eng begrenzt. Die Stadtverwaltung sei bei ihren Bemühungen zur Eindämmung der Virusinfektionen klug und verantwortungsvoll vorgegangen, indem sie die Schutzmaßnahmen auf die betreffenden Bereiche beschränkt habe. Dort, wo es nötig sei, müssten die Maßnahmen aber auch konsequent umgesetzt werden, sagte Weil.

