Ausgangssperre in Niedersachsen droht: Tonfall der Politik wird rauer

Hannover

Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD) hat am Donnerstag in der Corona-Krise deutliche Worte gefunden: „Die Lage ist außerordentlich ernst, weil wir nicht wissen, wohin uns diese Krise in den nächsten Wochen und Monaten führen wird“, sagte er bei der täglichen Lage-Information der Landesregierung und ihres Krisenstabes in Hannover. Pistorius brachte sogar erstmals eine Ausgangssperre ins Gespräch, sollte sich das Verhalten der Menschen in Niedersachsen nicht deutlich ändern – womöglich sogar schon zum Wochenende. Damit verschärft sich die Situation und die die Tonlage der Landesregierung binnen weniger Tage.

Pistorius zeigte sich „erschüttert“ über das Verhalten vieler Niedersachsen, die trotz des sich ausbreitenden Coronavirus sich weiter wie gewohnt in Eiscafés treffen oder dicht gedrängt an Supermarktkassen stehen. „Alle Regeln fruchten nicht, wenn sich die Menschen nicht daran halten“, sagte der Minister am Donnerstag. Die Eindämmung der Pandemie gelinge nur, wenn alle an einem Strang ziehen – Menschenmassen also gemieden und keine irrationalen Massen an Lebensmitteln gehortet werden. Auch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) appellierte am Donnerstagmorgen an die Vernunft: „Hamsterkäufe sind unvernünftig“, sagte er beim Besuch im Südstädter Edeka-Markt An der Weide.

Tonfall der Politik spitzt sich zu

Die Politik zeigt sich damit zunehmend aufgebracht. Wurden in den vergangenen Tagen lediglich abendliche und nächtliche Schließungen von Gaststätten ausgesprochen, hat sich der Ton nun binnen kürzester Zeit zugespitzt. Pistorius hat die Zahl der Polizisten auf der Straßen deutlich erhöht, auch Beamte der Einsatzhundertschaften sollen bei den Durchsetzungen der Verbote unterstützen. Sogar mit Lautsprecherwagen fordern die Beamten ab sofort die Menschen dazu auf, nach Hause zu gehen. Die ersten Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag bereits am Kröpcke und in der Innenstadt unterwegs.

Mit klaren Worten sprachen sowohl Pistorius als auch Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs, zudem von Bußgeldern und Strafanzeigen – sowohl für Gastronomen als auch Kunden. „Die Polizei wird sich in Ansammlungen einklinken und sie auflösen“, sagte Pistorius, „egal, ob es 50, 60 oder 20 Menschen sind.“ Gastronomen müssten sogar damit rechnen, dass ihnen bei Verstößen das Restaurant von Amts wegen geschlossen wird – „und zwar dauerhaft“, betonte Scholz.

„Stunde der Wahrheit“ schlägt am Wochenende

Sollten die Bürger all diese Maßnahmen nicht begreifen, stehe laut Pistorius sogar eine Ausgangssperre im Raum. Bisher hatte es der Minister lediglich bei Aufrufen belassen und an die Vernunft der Menschen appelliert. „Eine Ausgangssperre ist zwar die Ultima Ratio“, sagte er, „aber sie wird kommen, wenn sich alle nicht an die Vorgaben halten.“ Die „Stunde der Wahrheit“, wie es Pistorius nannte, schlage an diesem Wochenende: „Wenn sich bis dahin nichts tut, wenn sich das Verhalten nicht ändert, wird man über neue Maßnahmen nachdenken müssen.“

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling