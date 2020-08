Einfach mal abhängen: In einem Miniwäldchen im Cuxhavener Stadtteil Altenweide kann man bei Dirk Bliedtner in einem Baumzelt übernachten. Befestigt ist es mit kräftigen Spanngurten an drei Eichen, in etwa zwei Metern über dem Boden. Wer das Dach wegzieht, kann durch das Fliegennetz in den Himmel sehen und die Nacht unterm Blätterdach verbringen.