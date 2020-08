Ausflugstipp - Von Bollywood bis in die Arktis: So sieht es in den Modellbauwelten in Bispingen aus

Mit dem Grand Canyon fing alles an: Die Modellbauwelten sind die neueste Attraktion in Bispingen. Zahllose Figuren und Züge zeigen hier (fast) die ganze Welt im Maßstab 1:25 – und erzählen dabei Geschichten. Auch sonst können Ausflügler in Bispingen jede Menge erleben.