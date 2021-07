Hannover

Die Lage am Ausbildungsmarkt in Deutschland verschärft sich zusehends. Allein in Niedersachsen sind noch Zehntausende Ausbildungsplätze unbesetzt. In ganz Deutschland suchen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch 158.000 junge Frauen und Männer eine Lehrstelle – obwohl es eigentlich mehr Plätze als Bewerber gibt. Das Land Niedersachsen will zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft die Ausbildung attraktiver machen und hat angekündigt, Prämien zahlen zu wollen.

Mehr als 23.000 offene Lehrstellen in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nach Angaben der BA derzeit mit 41.095 Bewerbern 5,8 Prozent weniger Interessenten für eine Ausbildung als im Vorjahr. Landesweit sind demnach 49.258 Ausbildungsstellen registriert, von denen im Juni noch 23.938 Stellen unbesetzt waren.

Besonders in derHotel- und Gastronomie, aber auch in der Veranstaltungsbranche fehlt nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) der Nachwuchs. Auch der Bereich der körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetik und Friseure habe einen Einbruch erlebt, sagt Benedikt Hüppe, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen(UVN). Im Handwerk sind laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in diesem Jahr 15,5 Prozent mehr Lehrstellen ausgeschrieben worden, im Bereich der Industrie und Handelskammer knapp unter 4 Prozent.

Mobilitätsprämie für Jugendliche

Der Aktionsplan Ausbildung soll nun Bewerber und Unternehmen besser zueinanderbringen. Vorgesehen sind in dem 9-Millionen-Euro-Paket unter anderem eine Mobilitätsprämie von jeweils 500 Euro für Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz antreten, der mehr als 45 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt liegt. Auch Azubis, die einen ebenso weiten Weg zur Berufsschule auf sich nehmen, sollen diese Prämie erhalten. Das gilt auch für vollzeitschulische Ausbildungen in der Sozialpädagogik, also etwa Erzieher, den Gesundheitsfachberufen und in der Heilerziehungspflege. Ausgezahlt werden die 500 Euro erst nach dem Ende der Probezeit.

Welcher Beruf passt zu mir? Ohne Berufsorientierung in der Schule fällt jungen Menschen die Entscheidung schwer. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Lehrstellenprämie für Betriebe

Das Land fördert auch den Erhalt oder die Schaffung neuer Lehrstellen. Kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten erhalten für einen neuen Ausbildungsplatz, den sie anbieten und mit einem Haupt- oder Realschüler besetzen, einmalig 4000 Euro, bei größeren Betrieben sind es 2000 Euro. „Gerade für kleine Betriebe ist es eine große Herausforderung, sich neben dem Tagesgeschäft intensiv um Auszubildende zu kümmern“, sagte Tonne, daher solle das Engagement dieser Unternehmen angemessen honoriert werden. So werde auch verhindert, dass sich kleinere Betriebe dauerhaft aus der Ausbildung zurückziehen.

Betriebe, die Ausbildungsverträge verlängern, weil die Abschlussprüfung pandemiebedingt verschoben werden muss oder weil der Azubi durchgefallen ist, erhalten ebenfalls jeweils 500 Euro. Laut Kultusminister haben aber fast alle Prüfungen wie geplant stattfinden können.

„Wir haben ein Matchingproblem“

Die Berufsbildenden Schulen sollen auch in diesem Jahr bei der Vermittlung von Ausbildungsverträgen helfen. Freie Lehrstellen gibt es laut IHKN in fast allen Branchen, größtenteils sei es ein „Matchingproblem“, sagt Volker Linde von der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Jugendliche und Unternehmer hätten einfach nicht zueinander gefunden. Unternehmen schaffen zwar Anreize wie Austauschprogramme im Ausland, die beste Nachwuchswerbung ist laut Linde aber, wenn junge Azubis in Abschlussklassen gehen und von ihrem Beruf berichten: „Das ist authentisch und auf Augenhöhe.“

Berufsorientierung in den Schulen habe es in der Corona-Zeit kaum gegeben, sagte Hüppe von den UVN, auch Praktika seien nicht möglich gewesen.

Unternehmen aus der Industrie hatten es 2021 leichter Nachwuchs zu finden als andere Branchen. Quelle: Felix Kästle/dpa

Heinrich Grupe von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wirbt für die sogenannten grünen Berufe – ob in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Fischerei oder in der Hauswirtschaft, hier gebe es Berufe für Menschen, die gern anpackten und in der Natur seien. Längst würden nicht mehr nur Kinder von Landwirten wieder Landwirte, sagt Grupe, ein Drittel der Azubis habe keinen familiären Bezug dazu.

Appell an Jugendliche und Unternehmen

Drei Wochen vor dem Ausbildungsstart 2021 appellierte Tonne an Jugendliche, die Interesse an einer Berufsausbildung haben, dies nicht aufzuschieben, sondern sich nach Lehrstellen umzuschauen. An Unternehmen appelliert er, weitere Ausbildungsplätze zu schaffen. Das Geld aus dem Aktionsplan kann bis Ende 2022 beantragt werden. Damit will Niedersachsen keine Konkurrenz zu ähnlichen Bundesprogrammen aufbauen, sondern diese Maßnahmen flankieren.

Von Saskia Döhner