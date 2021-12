Aurich

An der Waterkant fahren auch Nikoläuse Wakeboard: Ein kleine Gruppe adventlich Verkleideter hat sich am Sonntag bei Aurich auf den durchs Wasser gezogenen Brettern gemessen. Allerdings nicht auf dem Salzwasser der nahen Nordsee, sondern am Badesee in Tannenhausen.

Ein Teilnehmer machte als motorsurfender Weihnachtsbaum auf der Wassersportanlage mit. Ein anderer hatte zum bevorstehenden Fest seine Feuertaufe als Wakeboarder, berichteten die Veranstalter.

Ein Gruppe weihnachtlich verkleideter Wakeboarder traf sich - trotz des regnerischen Wetters - an dem See, der eine Wasserski- und Wakeboardanlage hat. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Programm mit Musik und Verlosungen

Die Aktion „Weihnachten am Badesee“ gibt es den Organisatoren zufolge jedes Jahr - diesmal mussten aber auch hier besondere Corona-Regeln wie 2G für alle Erwachsenen berücksichtigt werden.

Das übliche Programm fiel daher etwas schmaler aus, hieß es. Es gab jedoch Musik und Verlosungen rund um „Ostfrieslands größte Glühweinbude“.

Von RND/dpa/Jan Petermann