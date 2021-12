Grohnde

Ein paar Höfe. 1000 Einwohner. Um das Jahr 1400 gab es hier eine Burg, die zu einem Schloss wurde, das zu einer Domäne wurde. Wenn man zur Weser runtergeht, sieht man eine Flussfähre, die allerdings nur im Sommer in Betrieb ist. Es gibt eine neuromanische Saalkirche, von König Georg III. von Hannover gebaut. Doch all das wird buchstäblich überragt von der großen Industrieanlage einen Steinwurf weit außerhalb des Orts. Sie hat das Dorf praktisch aus der öffentlichen Wahrnehmung gelöscht. Grohnde? Grohnde ist kein Ort. Grohnde ist ein Atomkraftwerk. Noch.

Am 31. Dezember kommt der Atomausstieg in Grohnde an. Am Silvesterabend, verkündete Anlagenleiter Michael Bongartz via Pressemitteilung, „werden wir in aller Ruhe das Kraftwerk herunterfahren und die Stromerzeugung beenden.“ Er fügte hinzu: „Für uns Kraftwerker ist das ein trauriger Moment.“

„Nicht gut zu ertragen“

Das ist es auch für Gisbert Jacobi. Er sitzt in seinem Reihenendhaus in Kirchohsen, einem Ort, der wie Grohnde zu den 17 Dörfern zählt, die heute die Gemeinde Emmerthal im Kreis Hameln-Pyrmont bilden. Die Reihenhäuser hat, wie auch ein paar Wohnblocks, der Kraftwerksbetreiber Preussenelektra Anfang der Achtziger für die Mitarbeiter bauen lassen. Jacobi, 1946 in Rhumspringe im Eichsfeld geboren, leitete lange Jahre die Chemieabteilung im Kernkraftwerk.

„Angst habe ich nie gehabt“: Gisbert Jacobi, ehemaliger Leiter der Chemie-Abteilung in Grohnde. Quelle: Bert Strebe

Testen, welche Substanzen sich im Reaktorwasser befinden, prüfen, wie sich die Strahlung auf Werkstoffe auswirkt – dergleichen gehörte zu den Aufgaben von Jacobis Team. 1978 hatte er bei der Preussenelektra in Hannover angefangen, da gab es das Atomkraftwerk Grohnde noch gar nicht. 2005 ist er in Rente gegangen. „Dass das, was man da aufgebaut hat, jetzt zerstört wird“, sagt er, und er schaut einen Moment in irgendeine Ferne, „das ist nicht so gut zu ertragen.“

Die Grohnder Kernkraftwerker sind stolz auf ihre Anlage und ihre Arbeit. Der Betrieb hatte schon zu Beginn des Jahres 2021 die Marke von 400 Milliarden Kilowattstunden überstiegen. Der Druckwasserreaktor ist Weltmeister in der nuklearen Stromerzeugung, und das war er im Laufe der Jahre schon ein paarmal.

Strom für fünf Cent

Jacobi erzählt davon, wie Ministerpräsident Ernst Albrecht von der CDU damals, bei Betriebsbeginn 1985, symbolisch den roten Knopf gedrückt hat. Er lobt seinen ehemaligen Arbeitgeber: „Wir hatten Vorgesetzte, keine Manager, Soziales wurde großgeschrieben.“ Er sagt, das Werk könne Strom für fünf Cent erzeugen, er vergleicht das Atomkraftwerk mit seinen 8000 Betriebsstunden im Jahr mit den 2000 Betriebsstunden eines Windrads. Dass Windräder keine Gegend verstrahlen können, ist für ihn kein Argument, er vertraut auf die gute deutsche Ingenieurleistung: „Angst habe ich nie gehabt.“

In den 36 Jahren ist tatsächlich nichts Gravierendes passiert. Nach Statistiken des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung steht Grohnde unter den deutschen Kernkraftwerken zwar im oberen Drittel, was die sogenannten meldepflichtigen Ereignisse angeht, es waren 279 an der Zahl. Immer wieder kam es zu Defekten an Ventilen, mal wurden Schäden an einzelnen Federn festgestellt, die die Brennelemente in ihrer Position halten, 2014 ging der Stromgenerator kaputt, ein Millionenschaden.

Blick über den Zaun: rechts der Meiler, links die Kühltürme. Quelle: Bert Strebe

Einmal, 1996, wurde bei einer Überprüfung ein Abblaseventil am Primärkreislauf des Reaktor aus Versehen geöffnet, das war ein Vorfall der Kategorie 1 nach der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse, eine „Störung“ – aber kein Unfall. Zum Vergleich: die teilweise Kernschmelze in Harrisburg in den USA war ein Unfall und gehörte in die Kategorie 5 der Skala, Tschernobyl und Fukushima waren „katastrophale Unfälle“ in der höchsten Kategorie 7. Ein paar Kategorie-0-Vorkommnisse („Abweichungen“) gab es in Grohnde auch.

Schon zu Betriebsbeginn allerdings wurde bei einer Revision festgestellt, dass in den Pumpen des Notkühlsystems Gas war, das dort nicht hingehörte. Das Geschehen wurde von der internationalen Atomenergieorganisation IAEO als Störfall eingestuft: Wenn in jener Situation der Hauptkühlkreislauf kollabiert wäre, hätte das zu einer Kernschmelze führen können. Der damalige niedersächsische Umweltminister Werner Remmers (CDU) meinte dennoch, es habe „keine potentielle sicherheitstechnische Relevanz“ vorgelegen.

Kleiner Ort mit Kirche und Weserfähre: Grohnde Quelle: Bert Strebe

Es war die Zeit, in denen die Atomkraftbefürworter alles schön, die -gegner alles runterredeten. Die Welt schied sich in Leute, die „Atomkraft“ und die, die „Kernkraft“ sagten. Atom, das klang nach Gefahr und Bombe, Kern klang nach Natur.

Was aber kein Befürworter je entkräften konnte, war, dass die Nuklearenergie, wenn sie außer Kontrolle gerät, unermesslichen Schaden anrichten kann. Und dass wir bis heute nicht wissen, was wir mit dem Müll machen. Kritiker vergleichen das gern mit der Fahrt mit hohem Tempo auf einer Autobahn, die nicht fertig ist. Gisbert Jacobi sagt, es hätte ja die Wiederaufarbeitung der Brennstäbe geben können, doch die Politik habe andere Entscheidungen getroffen. Jacobi ist CDU-Mitglied, er war auch mal Ratsherr, er hält große Stücke auf Angela Merkel. Doch sie habe mit dem Atomausstieg nach Fukushima „einen Fehler“ gemacht. „Fukushima war ein Naturereignis.“

„Schöpfung bewahren“: Britta Kellermann, Atomkraftgegnerin und Kreisvorsitzende der Grünen im Kreis Hameln. Quelle: Bert Strebe

Britta Kellermann sieht etwas anders. Sie war in der zweiten Klasse, als sie in der Pause auf den Schulhof und aufs Klettergerüst wollte, die Lehrerin aber sagte, das gehe nicht: Im fernen Tschernobyl war, im April 1986, der Block 4 des Kernreaktors in die Luft geflogen. Seitdem gehört das Thema Atomkraft zu Britta Kellermanns Leben, erst zu Hause in Bakum, der kleinsten Gemeinde im Kreis Vechta, später beim Studium der Sozialpädagogik in Hannover. Und jetzt, wo sie in Lauenstein bei Salzhemmendorf wohnt und in Hildesheim arbeitet, ist es immer noch da.

Kellermann hat sich 2010, als die Regierung Merkel zunächst den „Ausstieg aus dem Ausstieg“ der vorherigen rot-grünen Regierung Schröder durch Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke beschloss, „verarscht“ gefühlt; 2011 ist sie bei den Grünen eingetreten, inzwischen ist sie Grünen-Kreisvorsitzende in Hameln. Schon zuvor war sie Mitglied im Anti-Atom-Plenum Weserbergland geworden: an Ständen stehen, Fachtexte lesen, Flugblätter verteilen, demonstrieren.

„Schlacht um Grohnde“

Kellermann ist katholisch geprägt, sie spricht von der „Bewahrung der Schöpfung“, und sie kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen, die den Begriff „christlich“ im Namen ihrer Partei führen, „so großen Widerstand leisten gegen etwas, das vernünftig ist“. Am Ostermontag 2011 ging Kellermann zu der 25-Jahre-Tschernobyl-Demo mit Tausenden von Teilnehmern am Kraftwerk Grohnde. Kurz zuvor hatte die Kundgebung eine erschreckende Aktualität dadurch bekommen, dass in Fukushima drei Reaktorblöcke geschmolzen waren.

Wenn man an große Anti-Atom-Demos denkt, denkt man an Brokdorf oder Gorleben, nicht an Grohnde. Aber auch hier wurde zunächst der Bauplatz besetzt, auch hier gab es eine „Schlacht“. Während der Kraftwerksplanungen zu Beginn der 70er hatten 12.000 Menschen Einsprüche gegen den Genehmigungsantrag eingelegt, ohne Erfolg. Am 19. März 1977 reisten geschätzt 15.000 Demonstranten an.

15.000 Demonstranten, 4000 Polizisten, Hunderte Verletzte: Anti-Atom-Demonstration am 19. März 1977. Quelle: Udo Heuer (Archiv)

Einige hielten sich nicht an die Vorgabe, friedlich zu bleiben, sie schafften es, den massiven Bauzaun um das Gelände auf mehreren Metern einzureißen, trotz der 17 Wasserwerfer und obwohl die 4000 Polizisten Tränengas und Rauchbomben einsetzten und gewaltsam gegen die Protestierer vorgingen. 800 Demonstranten und 240 Polizisten wurden verletzt, teils schwer.

Kellermann war damals noch nicht mal geboren, aber für sie ist das Thema, im Gegensatz zu vielen andern, nicht durch. Das Anti-Atom-Plenum Weserbergland hat nur noch eine Handvoll Mitglieder. Manche von den noch Aktiven fürchten, wegen der Klimakrise könnte es einen Rollback in der Atompolitik geben. Tatsächlich glauben 48 Prozent der Deutschen nach einer jüngsten Umfrage, dass Kernenergie benötigt wird, um gemeinsam mit erneuerbaren Energiequellen den Energiebedarf zu decken. Die Preussenelektra weist trocken darauf hin, mit der Atomenergie aus Grohnde seien, gemessen an der konventionellen Kohleverstromung, 400 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden.

Gute Geldquelle

In Emmerthal hat man auch Sorgen wegen der Zukunft, aber andere. In den Anfangsjahren hat die Gemeinde, zuvor das Armenhaus des Landkreises, durch das Atomkraftwerk jährlich 25 bis 30 Millionen D-Mark eingenommen. Und auch wenn das immer weniger geworden ist (heute sollen es noch drei bis fünf Millionen Euro sein), war die Anlage in Grohnde immer eine gute Geldquelle.

Der frühere Ortsbürgermeister Rudolf Welzhofer von der CDU, gerade nach 40 Jahren im Ortsrat ausgeschieden, erzählt von Hallenbad und Sporthallen und neuen Straßen, und dass das Kernkraftwerk sich nie lumpen ließ, wenn etwa ein Sportverein Unterstützung für eine Tombola brauchte. Welzhofer berichtet aber auch, dass das viele Geld dazu verführt habe, manches Projekt zu groß zu dimensionieren. Jetzt sitzt man mit den Folgekosten und künftig mit weniger Einnahmen da. Neue Gewerbegebiete und die Planung eines Solarparks sollen Abhilfe schaffen. Ob das gelingt, ist offen.

„Manches Projekt war zu groß“: Rudolf Welzhofer, ehemaliger CDU-Ortsbürgermeister von Emmerthal. Quelle: Bert Strebe

Für den 31. Dezember planen Atomkraftgegner eine „Abschaltfeier“ vor dem Werk, von 23 bis 1 Uhr. Im neuen Jahr beginnt dann der sogenannte Rückbau. Die Preussenelektra rechnet mit der Beseitigung der 4500 Tonnen Abfall aus der Nuklearanlage bis 2036, zwei Jahre später könnte, bis auf das Zwischenlager mit den Brennelementen in 75 Castoren, auch der Rest verschwunden sein.

Dann hat Grohnde eine Chance, wieder ein kleiner Ort im Weserbergland zu werden, mit einer schönen Kirche, einem ehemaligen Schloss und einer Fähre, mit der man im Sommer über die Weser setzen kann.

36 Jahre lang Atomkraft aus Grohnde Das Kernkraftwerk Grohnde erreichte 1984 zum ersten Mal einen Zustand, in dem es „kritisch“ wurde, wie man sagt: Der Betrieb funktionierte, es konnte Strom erzeugt werden. 1985 war der offizielle Start. Pro Jahr wurden im Schnitt elf Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, so viel, wie knapp drei Millionen Dreipersonenhaushalte benötigen. Die Menge entsprach 15 Prozent der Stromerzeugung in Niedersachsen. Grohnde wird von der Preussenelektra GmbH betrieben, Miteigentümer sind zu knapp 17 Prozent die Stadtwerke Bielefeld. Der Betrieb beschäftigt etwa 350 Menschen, plus Angestellte von Servicefirmen. Das Atomkraftwerk Grohnde ist ein Druckwasserreaktor mit einer elektrischen Nettoleistung von 1360 Megawatt. Wasser fließt durch den Reaktor und wird unter großem Druck erhitzt, über Leitungen erhitzt es seinerseits das Wasser in einem zweiten Kreislauf, das wiederum verdampft. Mit dem Dampf werden Turbinen angetrieben, die Strom erzeugen. In Deutschland gab es früher 18 Atomkraftwerksstandorte. Sechs Kraftwerke sind noch in Betrieb. Zusammen mit Grohnde werden jetzt Gundremmingen C und Brokdorf abgeschaltet, bis Ende 2022 folgen Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2.

Von Bert Strebe