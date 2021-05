Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat erfolgreich fünf Patientinnen mit Hirnvenenthrombose (Sinusvenenthrombose) behandelt. Zu der seltenen Erkrankung kam es nach einer Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff Astrazeneca. Seit Mitte März 2021 sind in Deutschland und anderen Ländern eine ganze Reihe vergleichbarer Fälle aufgetreten, teils sogar mit Todesfolge. Das führte im März für einige Tage zu einem Impfstopp in vielen europäischen Ländern – und erheblicher Verunsicherung. Da überwiegend Jüngere betroffen sind, ist der Impfstoff in Deutschland seitdem nur noch für Menschen ab 60 Jahren empfohlen.

Fünf Kliniken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten die erkrankten Frauen an die Medizinische Hochschule überwiesen. Als erste deutsche Klinik hat die MHH jetzt ihre Erfahrungen in Diagnostik, Krankheitsverlauf und Therapie ausgewertet und international als Behandlungsempfehlung zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse sind in der renommierten Fachzeitschrift „Blood“ erschienen.

Immunsystem reagiert verkehrt auf Impfung mit Astrazeneca

Ursache der seltenen Nebenwirkung nach der Impfung mit Astrazeneca ist eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems. Dabei kommt es zur Bildung von Antikörpern gegen ein körpereigenes Eiweiß der Blutplättchen. „Bei allen betroffenen Patientinnen haben wir entsprechende Antikörper nachgewiesen“, sagt Professor Arnold Ganser, Direktor der Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation.

Im Normalfall binden die Antikörper sich an dieses Eiweiß und aktivieren damit die Blutplättchen (Thrombozyten), die sich an einer verletzten Stelle anheften und miteinander verschmelzen. So geschieht es bei einer Wundheilung. Besteht aber keine Blutung, können sich Gerinnsel im Blut bilden und Thrombosen entstehen. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte stellten außerdem insgesamt eine Abnahme der Blutplättchen sowie Gefäßverschlüsse fest. Diese Thrombosen betrafen jedoch nicht nur die Hirnvenen, sondern auch die Venen der Bauchorgane und die Arterien in Gehirn und Beinen.

Behandlung der Patientinnen je nach Schweregrad unterschiedlich

Die Patientinnen mussten je nach Schweregrad der Erkrankung unterschiedlich behandelt werden – mit Blutverdünnern zur Verhinderung der Thromboseausbreitung, mit Kortison und weiteren Medikamenten. Bei allen Frauen war die Therapie erfolgreich, drei sind inzwischen wieder zu Hause. „Für die Patientinnen war es lebensrettend, dass wir genug hoch spezialisierte Intensivbetten vorhalten und außerdem eine Klinik der Maximalversorgung sind, an der Spezialisten verschiedenster Fachdisziplinen rund um die Uhr an sieben Tage in der Woche zusammenarbeiten“, sagt MHH-Präsident Professor Michael Manns.

Nur die fachübergreifende Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen verschiedener medizinischer Abteilungen habe es ermöglicht, innerhalb weniger Tage eine neuartige Erkrankung zu erfassen und effektiv zu behandeln.

Bei Anzeichen für Thrombose schnell handeln

Nach der Immunisierung mit dem Corona-Impfstoff Astrazeneca treten – sehr selten – Hirnvenenthrombosen auf. Quelle: dpa

„Diese Komplikation nach einer Impfung ist zum Glück sehr selten“, sagt der Erstautor der Studie, Professor Andreas Tiede. Entscheidend für eine Heilung seien eine frühe Diagnose und Behandlung. Kopfschmerzen und leichtes Fieber ein bis zwei Tage nach der Impfung sind jedoch normale Anzeichen einer Immunreaktion und kein Grund zur Sorge.

Bedenklich ist es, wenn starke Beschwerden wie Kopfschmerzen, ausgeprägtes Schwächegefühl oder schwere grippeähnlichen Symptome nach mehr als vier Tagen noch anhalten. Kranke sollten dann umgehend zum Hausarzt gehen. Ein dort angefertigtes Blutbild gibt Aufschluss über mögliche Anzeichen für die Erkrankung, die in der Fachsprache Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) heißt. „In diesem Fall müssen Patienten sofort die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen“, rät der Mediziner. Die jetzt veröffentlichte Publikation gebe den Kliniken genaue Hinweise, welche Behandlung dann sinnvoll sei.

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Kliniken und Institute der MHH. Dazu gehören die Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation, das Institut für Klinische Chemie, die Klinik für Neurochirurgie, das Institut für Neuroradiologie, die Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie und die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie.

Von Bärbel Hilbig