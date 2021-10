„Eine öffentlich sichtbare Kenntlichmachung geimpfter Personen lehnen wir ab“, heißt es in einer Mitteilung der GEW. Der Schutz dieser sensiblen Informationen müsse elementar sein. Bändchen zur Kennzeichnung von Geimpften und Genesenen werden etwa an der Leibniz Universität in Hannover genutzt.