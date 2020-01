Hannover

In Niedersachsen sind im Dezember mehr Menschen arbeitslos gemeldet gewesen als im Vormonat. Insgesamt waren zum Jahresende 212.378 Menschen ohne Job - 2,2 Prozent mehr als im November, wie die Agentur für Arbeit am Freitag in Hannover mitteilte.

Wetter ist schuld am Anstieg

Die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh, machte die Entwicklung vor allem am Wetter fest: „Im Winter kann in einigen Branchen wie dem Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe nicht im vollen Umfang gearbeitet werden“, sagte Höltzen-Schoh. Insgesamt sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt dennoch positiv.

Im Bundesland Bremen ergab sich indes ein differenziertes Bild. Während die Arbeitslosigkeit unter Männern leicht stieg, verzeichnete die Agentur bei Frauen einen leichten Rückgang. „Hier macht sich erneut das Weihnachtsgeschäft bemerkbar, in dem zusätzliche Kräfte eingestellt werden und das sind überwiegend Frauen“, sagte Höltzen-Schoh.

Im Vergleich zum November blieb die Arbeitslosenquote im Stadtstaat unverändert – sie liegt weiter bei 9,8 Prozent. In Niedersachsen lag die Arbeitslosenquote bei 4,9 Prozent (November: 4,8).

