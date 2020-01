Vielerorts dichter Nebel und zum Teil auch Glatte Straßen: In Niedersachsen hat es am ersten Tag des Jahres zahlreiche Unfälle gegeben. Bei Wildeshausen starben auf der Autobahn 1 zwei Menschen, in Aurich wurde eine Frau tödlich verletzt. Im Kreis Diepholz erfasste ein Auto eine 80-Jährige.