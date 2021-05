Letter

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei Arbeiten an der neuen Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Leine an der Uferstraße in Letter in der Region Hannover ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein weiterer Bauarbeiter wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Beim Einsetzen einer Stahlpylone mit einem Gewicht von sechs Tonnen fiel das Bauteil um und traf dabei die beiden Arbeiter, die sich zu Montagearbeiten im Korb einer Arbeitsbühne befanden. Es war das zweite Teil, das mit einem Kran für die neue Brücke eingesetzt werden sollte.

Die Stahl-Glaskonstruktion soll eine marode Holzbrücke der bei Fußgängern und Radfahrern beliebten Verbindung zwischen Seelze und Hannover ersetzen. Die Unglücksursache ist derzeit noch völlig unklar.

Bauarbeiter ist eingeklemmt

Die Bergung des eingeklemmten getöteten Bauarbeiters gestaltete sich schwierig. Feuerwehrleute stabilisierten das umgekippte Bauteil mit Holzbalken, um ein weiteres Absacken zu verhindern. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betreuung der Kollegen der verunglückten Arbeiter.

Die Geh- und Radwegbrücke über die Leine an der Uferstraße im Bereich der Stadtgrenze zwischen Hannover-Stöcken und Seelze-Letter war infolge von Schäden an der Holzkonstruktion seit Herbst 2019 gesperrt. Die alte Brücke wurde schließlich im Juli 2020 abgerissen. Die neuen Brückenelemente sollten in den nächsten Tagen montiert werden.

Von Sandra Remmer und Thomas Tschörner