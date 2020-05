Fairer Lohn? Was Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen verdienen

Hannover

Erzieher und Tagesmütter sorgen für die Notbetreuung der Kinder, Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt dafür, dass die Menschen sich auch in der Corona-Krise mit Lebensmitteln und Klopapier eindecken können, Kurierfahrer liefern, was wir im Internet bestellt haben.

Für ihren Einsatz bekommen die Menschen in diesen Berufen viele warme Worte, manche werden sogar mit kollektivem Applaus von den Balkonen bedacht – doch an anderer Stelle fällt die Wertschätzung weniger groß aus: In vielen Berufen, die als systemrelevant eingestuft werden, verdient man vergleichsweise wenig Geld. Das geht aus Daten des statistischen Landesamts hervor, die der HAZ vorliegen.

3813 Euro brutto im Durchschnitt

Zu den Berufszweigen von allgemeinem öffentlichen Interesse zählen in Niedersachsen Ärzte, Pfleger, Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch Menschen, die in Wasser- und Elektrizitätswerken arbeiten, zudem Müllwerker, Busfahrer oder Angestellte im Lebensmitteleinzelhandel. Häufig liegt das Einkommen in diesem Berufen unter dem Durchschnittsverdienst in Niedersachsen.

Der betrug nach Angaben des Landesamts für Statistik im vergangenen Jahr 3813 Euro brutto bei Vollzeitbeschäftigten im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich – ohne Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ärzte verdienen besser

Krankenhausärzte verdienen über dem Durchschnitt. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Die gute Nachricht ist: In einigen systemrelevanten Berufen verdienen die Beschäftigten überdurchschnittlich. Das sind unter anderem Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Hier lag der durchschnittliche Monatsverdienst bei 4893 Euro und damit rund 22 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Spanne der Gehälter im Gesundheitswesen ist jedoch weit: Krankenhausärzte in leitender Stellung, also Chef- und Oberärzte, verdienten mit 8793 Euro im Schnitt deutlich mehr als etwa Intensivpfleger mit 4319 Euro – und noch einmal mehr als Krankenpflegerinnen und Pfleger mit 3443 Euro. Diese machen nach Angaben des statistischen Bundesamtes aber gut die Hälfte des Krankenhauspersonals aus.

Kurierfahrer verdienen schlecht

Vollzeitbeschäftigte bei Post- und Kurierdiensten verdienen 40 Prozent weniger als der Durchschnitt. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen verdienen nach Angaben der Landesstatistiker noch einmal deutlich weniger. Ihr durchschnittlicher Verdienst liegt bei 3034 Euro im Monat. Besser, aber auch unterdurchschnittlich, verdienen Erzieher in Kitas und Vorschulen. Sie verdienen im Schnitt 3433 Euro.

Bei Post- und Kurierdiensten verdienen Vollzeitbeschäftigte mit 2745 Euro ebenfalls deutlich weniger als der Durchschnitt. Über die Bezahlung von Supermarktkassiererinnen und Kassierern lagen dem Landesamt für Statistik bis Freitag keine Daten vor. Nach einer bundesweiten Analyse des Online-Portals gehalt.de verdienen sie 2233 Euro brutto im Monat – das sind gerade einmal knapp 59 Prozent von dem, was ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Produktion oder Dienstleistung in Niedersachsen verdient.

Was verdienen Ärzte in den Corona-Testzentren? Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) erhalten die Ärzte, die in den 42 Testzentren Verdachtsfälle auf das Coronavirus überprüfen, ein Honorar von 120 Euro pro Stunde. Anfangs lag der Lohn, für die jeweils vierzehntäglich abgeschlossenen Verträge, sogar bei 200 Euro – Spitzenwert in ganz Deutschland. Als die Entwicklung an Dynamik gewonnen habe, hätten sie nicht weiter diese Summe zahlen können, erklärt Detlef Haffke, Sprecher der KVN. Den üppigen Lohn begründet die Vereinigung mit dem hohen Risiko bei der Arbeit zu erkranken – und mit dem Wunsch zur Anfangszeit, schnell starten zu können. Im Schnitt arbeiten die Ärzte vier bis fünf Stunden täglich. Überwiegend wurde das Personal aus dem Ruhestand rekrutiert oder aber aus größeren Gemeinschaftspraxen vorübergehend angeworben. Derzeit kommen insgesamt 600 Personen zum Einsatz – Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Die Kosten für die Testzentren (Personal- und Mietkosten) in ganz Niedersachsen belaufen sich seit Beginn der Tests am 8. März bis Stand Ende April auf 9,8 Millionen Euro.

Von Karl Doeleke