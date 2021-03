Wenige Tage nach der Ankündigung weiterer Corona-Lockerungen ist die Nachfrage nach Mallorca-Urlauben groß. Darauf reagieren jetzt die ersten Reiseveranstalter: Tui hat angekündigt, doppelt so viele Flieger auf die Mittelmeerinsel fliegen zu lassen wie sonst während der Osterferien üblich – verbunden mit einer Mahnung.

Tui will in den Osterferien doppelt so viele Flüge nach Mallorca anbieten wie üblich. Quelle: Laurie Dieffembacq/Belga/dpa