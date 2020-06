Ein polizeibekannter Neonazi hat in Einbeck offenbar eine Frau attackiert, die sich gegen die rechte Szene engagiert. Der Mann soll einen Sprengsatz an deren Haustür gezündet haben und sich dabei selbst an der Hand verletzt haben. Auch ein zweiter Mann steht unter Verdacht. Innenminister Pistorius sagt: Die Täter wollten „Angst und Schrecken verbreiten“.