Versuchte Tötung in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover): In einer Wohnung in der Innenstadt hat ein 22-jähriger Mann am frühen Sonnabendmorgen einen 24-Jährigen mit einer Machete niedergestochen. Das Opfer erlitt laut Polizei bei dem Angriff lebensbedrohliche Verletzungen.