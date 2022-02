Die CDU in Niedersachsen will das Richtergesetz verschärfen: Richter und Staatsanwälte sollen künftig schon vor ihrer Einstellung auf ihre Verfassungstreue überprüft werden, fordert CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Die SPD steht dem Vorstoß skeptisch gegenüber.

Seine Vorschläge kommen bei der SPD selten positiv an: Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, will Richter stärker auf Extremismus überprüfen lassen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa