Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der niedersächsische Flüchtlingsrat üben massive Kritik daran, dass afghanische Hilfskräfte und Menschenrechtsaktivisten über Monate nicht aus dem Land evakuiert worden sind. Die Bundesregierung habe dem Treiben der islamistischen Taliban tatenlos zugeschaut und nun sei es zu spät. Pistorius erinnerte am Montag an einen gemeinsamen Beschluss aller Innenminister der Länder von Mitte Juni: Damals habe man bereits gemeinsam gefordert, die Hilfskräfte schnell auszufliegen. In den Augen der Taliban gelten diese laut Pistorius als Kollaborateure und Verräter und müssten wie auch ihre Familienangehörigen um ihr Leben fürchten.

Bei einem Termin am Montagvormittag in Hannover sagte Pistorius, es sei „jetzt höchste Eile geboten“. Die Ortskräfte müssten schnellstens und unbürokratisch aus Afghanistan geholt werden, „um sie der Rache der Taliban zu entziehen“. Diese müssten bestenfalls auch mit Chartermaschinen ausgeflogen werden, ohne dass sie den Umweg über die Türkei machen müssten. Entsprechende Visa könne es dann nach Ankunft geben. „Es ist erschreckend, dass man sich jetzt erst Gedanken macht“, sagte Pistorius. Vieles wäre einfacher und sicherer gewesen, „als die Truppen noch vor Ort waren“.

Bisher nur 1100 Ortskräfte in Deutschland

Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul. Am Montagmorgen starteten mehrere A400M der Luftwaffe in Wunstorf. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Bislang sollten bloß 1100 afghanische Ortskräfte nach Deutschland kommen, zehn Prozent davon nach Niedersachsen. Pistorius: „Wir werden uns selbstverständlich weiter an der Aufnahme beteiligen.“ Niedersachsens Innenminister beklagte schon im Juni, dass die Regeln zur Aufnahme zu restriktiv seien. „Wenn wir noch mal Polizeimissionen ausüben wollen als Bundesrepublik Deutschland, werden wir auch in Zukunft angewiesen sein auf Kräfte vor Ort.“

Dörthe Hinz, Referentin beim Flüchtlingsrat, berichtet von Freunden und Verwandten, die sich in Afghanistan in lebensbedrohlichen Situationen befinden: „Es gibt Frauen, die uns anrufen und fragen, wie sie aus dem Land kommen können.“ Jetzt müsse jede Chance, jede Sekunde genutzt werden, um Menschen, die es zum Flughafen geschafft hätten, außer Landes zu bringen, gefährdet seien nicht nur Ortskräfte, Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtsaktivisten, Anwälte und Journalisten. „Wir sind bestürzt und entsetzt, dass so viele Wochen tatenlos verstrichen sind“, sagt Hinz. Es müsse jetzt unbürokratische Wege für die Menschen aus Afghanistan nach Deutschland und in andere europäische Länder geben, nicht über das Mittelmeer, sondern per Flugzeug.

Mehr als 11.000 Afghanen leben bereits in Niedersachsen

Nach Auskunft des Innenministeriums hat Niedersachsen in diesem Jahr 34 Ortskräfte mit 137 Familienangehörigen, also insgesamt 171 Personen aufgenommen. Ferner wurden dem Land vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 46 Ortskräfte mit 188 Familienangehörigen, insgesamt 234 Personen, zugewiesen. Außerdem ist die Einreise von weiteren 63 Personen zu erwarten. Insgesamt befinden sich in Niedersachsen gut 11.000 afghanische Flüchtlinge, nicht eingerechnet diejenigen, deren Verfahren noch nicht entschieden oder abgelehnt wurden.

Von Peer Hellerling und Saskia Döhner