AfD erbt von Ingenieur aus Bückeburg mehr als 7 Millionen Euro

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat von einem 2018 verstorbenen Mann aus Bückeburg im Kreis Schaumburg ein Vermögen von mehr als sieben Millionen Euro in Gold und Immobilien vermacht bekommen – nach bisherigen Erkenntnissen eine der höchsten Zuwendungen, die eine Partei in Deutschland je erhalten hat und die höchste, die die AfD je erhalten hat. Die Erbschaft bestätigte der AfD-Bundesvorstand unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Nach Informationen der HAZ handelt es sich bei dem Spender um den Ingenieur Reiner S. aus Bückeburg. Der Mann ist offenbar mit Patenten reich geworden, darunter eines, das in den Achtzigerjahren eingetragen wurde. Für die inzwischen nicht mehr existente Armaturenfabrik Georg Rost & Söhne in Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen hatte der Diplomingenieur unter anderem einen „Druckspüler mit integrierter Vorabsperrung“ erfunden, so steht es im Patentregister. Es ist eine Toilettenspülung. Auch eine Halterung für Müllbeutel und eine Duscharmatur hat der Ingenieur erfunden. Die Patente gehen nicht an die AfD. Die hatte S. lange vor seinem Tod verkauft und das Geld angelegt.

Reiner S. änderte sein Testament

„Die Erbschaftsangelegenheit ist noch nicht vollends zum Abschluss gebracht“: Die Partei muss noch ermitteln, wie viel das Gold und die Immobilien genau wert sind. Quelle: Armin Weigel/dpa

Reiner S. starb den Angaben zufolge im Jahr 2018. Kurz vor seinem Tod änderte er sein Testament und setzte die AfD als Nachlassnehmerin von Krügerrand-Goldmünzen, Goldunzen, einem Grundstück und Immobilien ein, erfuhr das RND. Wie es hieß, war S. kein Parteimitglied, aber Sympathisant der AfD. Bei Parteivertretern in Niedersachsen war der Mann nicht bekannt. Ein Sprecher des Landesverbands wollte sich zu der Erbschaft nicht äußern und verwies auf die Bundespartei.

Die AfD kann das Geld offenbar gut gebrauchen. Große, anzeigepflichtige Spenden hat sie bis vor Kurzem nicht erhalten – jedenfalls nach jetzigem Stand nicht auf legalem Weg. Der Schatzmeister der Partei hat vorsorglich eine Million Euro zurückgestellt, da die Bundestagsverwaltung hohe Strafzahlungen gegenüber der AfD geltend macht. Sie fordert wegen der Spendenaffären um Parteichef Jörg Meuthen und Fraktionschefin Alice Weidel jeweils 400.000 Euro. Die Partei klagt dagegen. Erst in den vergangenen Tagen hat die Thüringer AfD von einem Berliner Unternehmer 100.000 Euro erhalten – die erste Spende dieser Größenordnung.

„Schwere finanzielle Notlage“

Kurz vor Weihnachten bat die AfD ihre Mitglieder in dramatischen Worten um Spenden. In einer Rundmail an alle Parteimitglieder schrieb der damalige Schatzmeister von einer „schweren finanziellen Notlage“. In der Kasse klaffe ein Loch von „über einer Million Euro“ – genau die Summe, die die AfD wegen drohender Strafzahlungen zurückgestellt hat.

Die Partei hat den Nachlass noch nicht angetreten. „Die Erbschaftsangelegenheit ist noch nicht vollends zum Abschluss gebracht“, sagte der amtierende Bundesschatzmeister Carsten Hütter dem RND. Die Partei hat einen Nachlassverwalter eingesetzt, der den Wert des Erbes ermittelt. Die Höhe der festgestellten Erbschaft aus dem Jahr 2018 liegt bei mehr als 7 Millionen Euro, wegen des zurzeit steigenden Goldpreises kann sie aktuell noch darüber liegen. Über den Nachlass hatten zuerst NDR, WDR und „ Süddeutsche Zeitung“ sowie die „Junge Freiheit“ berichtet.

