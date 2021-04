Hannover

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Fehlzeiten der Beschäftigten in Niedersachsen. Wie die AOK berichtet, haben zwischen März 2020 bis Februar 2021 rund 41.000 ihrer Versicherten in Niedersachsen im Zusammenhang mit Covid-19 am Arbeitsplatz gefehlt. Bei etwa der Hälfte dieser Krankschreibungen wurde das Coronavirus sicher nachgewiesen und entsprechend dokumentiert. Bei den übrigen Fällen wurde das Coronavirus anhand klinischer Kriterien wie zum Beispiel typischer Symptome oder epidemiologischer Kriterien, wie zum Beispiel enger Kontakt zu einer Person mit bestätigter Infektion als Verdachtsfall ausgewiesen.

Die meisten Covid-19-Erkrankungen im November

Von den Betroffenen mit gesicherter Covid-19-Diagnose wurden 1250 Personen, das entspricht einem Anteil von 6,3 Prozent, im Krankenhaus behandelt. Das durchschnittliche Alter der AOK-versicherten Beschäftigten, die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden mussten, lag bei 47 Jahren. 2,2 Prozent der Betroffenen, die stationär behandelt wurden, starben im Krankenhaus. Den höchsten Anteil der Beschäftigten, die im Zusammenhang mit Covid-19 krank geschrieben wurden, gab es mit 711 Erkrankten je 100.000 Beschäftigten im Monat November 2020.

Über alle Berufsgruppen hinweg waren 2713 Personen je 100.000 Beschäftigte coronabedingt krank geschrieben. Nach Angaben der AOK gibt es aber deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Berufsgruppen. Menschen mit Sozial- oder Gesundheitsberufen sind stärker als Angehörige anderer Berufsgruppen wegen Covid-19 krankgeschrieben worden. Am höchsten war die Zahl der Personen mit Fehlzeiten in Zusammenhang mit Covid-19 unter anderem bei Berufen in der Kinderbetreuung (5846 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte), Berufen in der Haus- und Familienpflege (5229 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte) und Berufen in der Ergotherapie (4875 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte).

Landwirte am wenigsten betroffen

Am wenigsten betroffen waren hingegen Berufe in der Landwirtschaft (856 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte), Berufe in der Hochschullehre und –forschung (980 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte) sowie Berufe in der Fleischverarbeitung (1210 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte).

Insgesamt ist die Zahl der Krankmeldungen im zwölfmonatigen Pandemiezeitraum zurückgegangen –die Krankheitsdauer stieg allerdings an. Die Entwicklung der Fehlzeiten aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege sowie psychischen Erkrankungen ist von März 2020 bis Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich rückläufig.

Weniger Atemwegserkrankungen

Am größten war der Rückgang bei den Atemwegserkrankungen, die im Pandemiezeitraum mit 33 Arbeitsunfähigkeitsfällen je 100 AOK-Mitgliedern im Durchschnitt 17 Fälle weniger verursachten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Beschäftigte, die wegen einer dieser drei Erkrankungsarten krankgeschrieben waren, fehlten dann jedoch länger am Arbeitsplatz als im Vorjahreszeitraum. So dauerte ein Arbeitsunfähigkeitsfall wegen einer psychischen Erkrankung im Zeitraum von März 2020 bis Februar 2021 im Durchschnitt vier Tage länger als im Vergleichszeitraum von März 2019 bis Februar 2020. Bei Atemwegserkrankungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen fiel die Differenz mit 1,7 bzw. 1,6 Tagen je Fall etwas geringer aus.

Von Mathias Klein