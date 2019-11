Göttingen/Northeim

Es kommt dicke zum Wochenende: Die Autobahn 7 (A7) wird am Sonnabend (9. November) überraschend erneut gesperrt. Betroffen ist die Fahrbahn Richtung Norden zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim.

Ab 8 Uhr soll die A7 in diesem Abschnitt voll gesperrt werden. Das teilte am späten Freitagabend das Firmenkonsortion Via Niedersachsen mit, das die Autobahn sechsspurig ausbaut. Wie lange die Sperrung andauern wird, ließ das Unternehmen offen. Anschließend werde der Verkehr einspurig über die A7 geführt.

Umleitungen über U9 und U11

Alle Fahrzeuge werden nach weiteren Angaben an der Abfahrt Nörten-Hardenberg von der A7 abgeleitet. Die Umleitungsstrecken U9 und U11 über Hillerse sind nach weiteren Informationen ausgeschildert. Die Anschlussstelle Northeim-West in Fahrtrichtung Hannover ist während der Vollsperrung gesperrt.

Grund sind Arbeiten an einer Brücke. Dazu war die A7 in gleicher Fahrtrichtung bereits am Freitag gesperrt. Zeitweise bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau.Eigentlich sollten die aktuellen Arbeiten am Freitagabend beendet und die A7 wieder freigegeben sein. Aber: „Aufgrund witterungs- und baubedingter Verzögerungen bei Brückenbauarbeiten muss erneut gesperrt werden“, erklärte Via Niedersachsen.

Das Einrichten der Sperrungen kann nach weiteren Angaben 15 bis 30 Minuten vor oder nach der genannten Sperrzeit stattfinden, teilt Via mit. Das Aufheben der Sperrungen kann sich aufgrund des Baufortschritts verzögern. Aufgrund der Maßnahme kommt es zu Behinderungen, für die wir um Verständnis bitten.

Von Ulrich Schubert