A7 nördlich von Hannover: Schwerer Lkw-Unfall in der Nacht

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 7 nördlich von Hannover schwer verletzt worden. Zwei Fernfahrer hatten bei Mellendorf verkehrsbedingt gebremst, daraufhin kam es zum Auffahrunfall. Insgesamt waren drei Lastwagen beteiligt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die A7 Richtung Hamburg blieb stundenlang komplett gesperrt.

Ein 29-jähriger Trucker hatte aufgrund des Staus zu Beginn der Baustelle bei Mellendorf gegen 2.40 Uhr bremsen müssen. Auch der 32-jährige Fahrer eines Autotransporters bremste hinter dem 40-Tonner – doch der dritte Lkw-Fahrer stoppte zu spät. „Der 54-Jährige fuhr ungebremst auf den Anhänger des 32-Jährigen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Durch die Wucht des Aufpralls wurde wiederum der Autotransporter gegen das Heck des ersten 40-Tonners gedrückt.

Trümmerfeld auf 200 Metern Länge

„Der 32-jährige Fernfahrer im zweiten Lkw wurde schwer verletzt“, sagt Shapovalova. Der Rettungsdienst musste den jungen Mann versorgen und anschließend in ein Krankenhaus bringen. Außerdem wurden alle drei Lastwagen so stark deformiert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Neben den Lkw blockierten auch Trümmerteile und ausgelaufener Kraftstoff die A7 auf einer Länge von etwa 200 Metern. Die Fahrbahnen in Richtung Norden wurde daher komplett gesperrt.

Den Sachschaden an den Lkw und geladenen Autos schätzt die Polizei auf rund 135.000 Euro. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten zogen sich über etwa drei Stunden hin, erst danach konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Der Verkehr musste in der Zwischenzeit ab Mellendorf über die Landesstraße 310 ausweichen.

