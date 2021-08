Hannover/Garbsen/Wunstorf

Keine langfristigen Einschränkungen im Verkehr, die Bauarbeiten laufen rund um die Uhr: Die Autobahngesellschaft des Bundes setzt ihr erfolgreiches Sanierungskonzept mit gleich vier weiteren Turbobaustellen auf der Autobahn 2 bei Hannover fort. Von Freitag, 20. August, bis Montag, 13. September, soll in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Anschlussstelle Herrenhausen und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen in vier Bauphasen an vier Wochenenden hintereinander die Fahrbahndecke erneuert werden.

Das Besondere: Der Verkehr wird laut Autobahngesellschaft an allen vier Wochenenden einspurig in Richtung Dortmund an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt. Eine Umleitung ist demnach nicht erforderlich. Die Fahrtrichtung Berlin ist von der Baumaßnahme nicht betroffen und bleibt auf drei Fahrspuren befahrbar.

„Mit dieser Verkehrsführung wollen wir vor allem den Pendlern und dem Schwerlastverkehr im Großraum Hannover mögliche Staus unter der Woche ersparen“, sagt Jörg Fischer, Leiter der zuständigen Außenstelle Hannover. Eine alternative Verkehrsführung und Bauzeiten an den Werktagen würden laut Fischer nicht nur die Nerven der Verkehrsteilnehmenden strapazieren. „Das hätte vielmehr auch eine Bauzeit von gut sechs Wochen zur Folge“, sagt Fischer.

Jüngste Turbobaustelle ist Erfolgsprojekt

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Autobahngesellschaft mit einer Turbobaustelle auf einem gut vier Kilometer langen Teilstück der A2 zwischen Hämelerwald und Peine in Richtung Berlin für Aufsehen gesorgt: Die Arbeiten hatten rund 90 Stunden gedauert – sechs Stunden weniger als geplant. Etwa 56.000 Quadratmeter Asphalt sowie 40.000 Quadratmeter Binderschicht wurden auf dem Abschnitt erneuert.

Jetzt sind vier Bauabschnitte an vier Wochenenden geplant

Ob die Bauarbeiten auch zwischen Garbsen und Veltheim im Zeitplan bleiben, wird sich ab Freitag, 20. August, um 18 Uhr zeigen: Laut Autobahngesellschaft wird im 24-Stunden-Betrieb zunächst bis Montag, 23. August, um 6 Uhr die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und der Anschlussstelle Veltheim in Richtung Dortmund erneuert. Der Rastplatz Papenbrink ist demnach in dieser Zeit gesperrt. Die Anschlussstellen sind freigegeben.

Von Freitag, 27. August, 18 Uhr, bis Montag, 30. August, 6 Uhr, soll dann die Fahrbahn zwischen den Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld und Bad Nenndorf erneuert werden. Von Freitag, 3. September, 18 Uhr, bis Montag, 6. September, 6 Uhr, geht es zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kolenfeld weiter. Die Anschlussstelle Wunstorf-Kohlenfeld steht laut Autobahngesellschaft für den auf- und abfahrenden Verkehr dann jedoch nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die Fahrzeuge bis zur Anschlussstelle Bad Nenndorf umgeleitet.

Abgeschlossen wird das Turboprojekt von Freitag, 10. September, 18 Uhr, bis Montag, 13. September, 6 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld. Die Tank- und Rastanlage Garbsen Nord sowie die Anschlussstelle Wunstorf-Luthe in Richtung Dortmund sind in dieser Zeit gesperrt. Der Verkehr wird bis zur Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld umgeleitet, teilt die Autobahngesellschaft mit.

Von Ingo Rodriguez