A2 bei Braunschweig: Autodieb flüchtet mit bis zu 250 km/h vor Polizei

Braunschweig/Eilsleben

Ein mutmaßlicher Autodieb ist bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 2 bei Braunschweig aufgeflogen und hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der 31-Jährige flüchtete Freitagfrüh mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Kilometern pro Stunde über die Autobahn in Richtung Sachsen-Anhalt und überholte andere Autos teilweise über den Standstreifen, wie die Polizei mitteilte.

Den Polizisten gelang es, immer auf Sichtweite an dem Fahrzeug dran zu bleiben. Nach über 50 Kilometern fuhr der 31-Jährige dann bei Eilsleben ab. In der Gemeinde Erxleben ließ der Mann das Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten entdeckten ihn kurze Zeit später in einem Gebüsch und nahmen ihn fest. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Verfolgung wurden die Beamten aus Niedersachsen von Kollegen aus Sachsen-Anhalt unterstützt.

Von RND/lni