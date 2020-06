Schon 90 Luchse im Harz: „Ein Maskottchen für die Region“

St. Andreasberg

Luchse fühlen sich im Harz zu hause: 20 Jahre nach der ersten Auswilderung von Luchsen im Harz hat sich der Bestand der Raubkatzen in dem Mittelgebirge nach Angaben der Nationalparkverwaltung gut entwickelt. Um genetisch gesund zu bleiben, müssten sich die Harzer Luchse aber auf Dauer mit Luchsen an anderen Orten mischen, sagte der Luchsexperte des Nationalparks, Ole Anders.

Der diplomierte Forstwirt betreut das Luchsprojekt seit dem Jahr 2000. „Wir haben hier inzwischen eine sehr vitale Luchspopulation“, sagte Anders. Die genaue Zahl lasse sich zwar nur schätzen, im gesamten Harz hätten jedoch Luchse mit Wildkameras fotografiert worden können. „Demnach haben wir hier etwa 55 selbstständige Luchse - also Luchse, die nicht mehr hinter ihrer Mutter herlaufen“, erläuterte der Experte. „Dazu kommen ungefähr 35 Jungtiere, insgesamt sind rund 90 Luchse im Harz unterwegs.“

Luchs wird akzeptiert – und ist teilweise ein Maskottchen

Anders als im Bayerischen Wald, wo Luchse trotz strengen Verbotes gejagt und die Kadaver teils Umweltschützern vor die Tür gelegt werden, gebe es im Harz kaum noch Akzeptanzprobleme. „Anfangs gab es schon Befürchtungen“, räumte Anders ein. „Wir haben damals viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und kamen uns vor wie Wanderprediger, die von Veranstaltung zu Veranstaltung gezogen sind.“ Heute lasse sich aber sagen: „Der Luchs hat hier eine sehr hohe Akzeptanz, ist schon fast ein Maskottchen für die Region“. Inzwischen kämen sogar Touristen eigens für den Luchs in Harz.

Etliche Luchse haben Anders zufolge den Harz in den vergangenen Jahren verlassen und andere Reviere besetzt. Es seien schon Luchse in mehreren Bundesländern nachgewiesen worden, im Solling und im Westerhöfer Wald in Niedersachsen auch „reproduzierende Tiere“. Größere Vorkommen gibt es außer im Harz noch im Bayerischen Wald und seit kurzem im Pfälzer Wald.

Genetische Diversität nimmt mit jeder Generation ab

Langfristig müsse es gelingen, diese Populationen miteinander zu vernetzen, betonte Anders. Sonst drohe eine genetische Schwächung. Zwar seien die Harzer Luchse noch gesund, es gebe keine akute Gefahr. „Aber klar, mit jeder Generation nimmt die genetische Diversität ab. Und deshalb brauchen wir auf lange Sicht die Vernetzung.“

Um diese zu erreichen, müssten sich Luchse fest zwischen den drei bestehenden Territorien ansiedeln. „Das würde aber großen, auch politischen Vorlauf benötigen und erscheint als kurzfristige Lösung deshalb fraglich“, sagte Anders. „Die andere Möglichkeit ist, dass die Tiere das auf ihren eigenen Pfoten realisieren. Und durch Tierkorridore über die Bundesstraßen und Autobahnen geleitet werden.“ Außerdem brauche es zusammenhängende Waldgebiete. „Der Luchs braucht und sucht den Wald“, erläuterte Anders.

