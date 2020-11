Duderstadt

Eine Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen hat für einen 81-jähriger Rentner aus Duderstadt (Kreis Göttingen) tödliche Folgen gehabt. Nach Angaben der Polizei waren zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche am Sonnabendmittag im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in Duderstadt mit dem Rentner in Streit geraten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe der 16-Jährige den Rentner dann geschubst. Der 81-Jährige sei daraufhin gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden gefallen. Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er zunächst in ein Krankenhaus in Duderstadt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Göttinger Uniklinikum gebracht wurde. Dort sei er einige Stunden später verstorben.

Der Auslöser des Streits und der genaue Tathergang seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Der wie das Opfer ebenfalls aus Duderstadt stammende 16-jährige mutmaßliche Angreifer wurde nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen und später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Von Heidi Niemann