Es ist 11.14 Uhr in Vorsfelde bei Wolfsburg. Man muss den Zündschlüssel eine Winzigkeit ins Zündschloss hineindrücken, um ihn drehen zu können. Der Motor springt sofort an. Und alles ist unmittelbar da: das vertraute Schnurren im Heck, das leichte Vibrieren der Karosserie, dieser typische Geruch von Käferkunststoff und die leichte Benzin-Note. Es kann losgehen.

Am 1. November vor 75 Jahren wurde das Land Niedersachsen gegründet. Von den Briten. Es war – und ist? – trotz langer Traditionslinien ein politisches Kunstgebilde, geschaffen aus dem zuletzt zur preußischen Provinz herabgesunkenen Land Hannover und den Freistaaten Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe. 47.500 Quadratkilometer. Berge, Meer, Flachland. Viel Landwirtschaft, ein paar Weltkonzerne. Mittlerweile acht Millionen Einwohner, die hier leben und lieben und arbeiten. Aber fühlen sie sich als Niedersachsen? Um das zu erfahren, muss man sie fragen. Dafür hat die HAZ mich losgeschickt, um einmal alle Regionen des Landes abzuklappern.

Das niedersächsischste aller Autos: VW-Käfer. Hier das Modell von 1956, mit dem der HAZ-Reporter unterwegs ist, zur Verfügung gestellt von der Autostadt in Wolfsburg. Quelle: Bert Strebe

Ich tue das in einem Gefährt, das der Würde des Anlasses entspricht: einem historischen VW Käfer, ausgeliehen von der Autostadt in Wolfsburg, Depot Vorsfelde. Baujahr 1956. Taubenblau. Zweispeichenlenkrad. Stoffschiebedach. Sechs-Volt-Elektrik (was heißt: Scheinwerfer auf Wachskerzenniveau). Vier Gänge. Choke (falls noch jemand weiß, was das ist). Reifen in einer Stärke, die man heute für Kinderwagen verwenden würde. Luftgekühlter Boxermotor mit 30 Pferdestärken. Benzinhahn zum Auf- und Zudrehen.

Keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker, keine Sicherheitsgurte. Keine Kopfstützen, kein rechter Außenspiegel. Keine Tankanzeige, kein Rückfahrlicht. Anstelle der Klimaanlage Ausstellfenster vorn links und rechts. Anstelle der Zentralverriegelung die rechte Hand des Fahrers, die von innen den Hebel der Beifahrertür umlegt, die sowieso kein Türschloss hat. Der Tacho hört bei 120 auf, da kommt der Wagen aber gar nicht hin, bei 108 ist offiziell Schluss, doch das wollen wir gar nicht ausprobieren. Wenn man mit diesem Auto auf eine Autobahn abbiegen will, fährt es stur geradeaus weiter. Es bevorzugt Landstraßen.

Keine Tankanzeige: Der Käfer ist ein spartanisches Auto. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kurz: Der Käfer ist der beste denkbare fahrbare Untersatz für eine mehrtägige Landeserkundung. Wenn der Spruch jemals irgendwo gepasst hat, dann hier: Der Weg ist das Ziel.

Pablo Rother von der Autostadt – seine Berufsbezeichnung lautet „technischer Exponatbetreuer“, sie dürfte bundesweit einmalig sein – hat mich vorher mit dem Auto vertraut gemacht, er hat den Tankverschluss unter der Kofferraumhaube vorn, den Ölstandsmesser unter der Motorhaube hinten gezeigt, die Knöpfe für Licht und Blinker (der Käfer hat auch noch echte ausklappbare Winker) und den Fußschalter links von der Kupplung fürs Fernlicht.

„Technischer Exponatbetreuer“: Pablo Rother im Depot der Autostadt in Wolfsburg-Vorsfelde. Quelle: Tim Schaarschmidt

Pablo Rother heißt Pablo, weil seine Mutter mal einen spanischen Film mit einem Lausebengel gesehen hat und den Namen süß fand; Jahre später sah sie den Film noch einmal und stellte fest, dass sie sich im Oktober 1974 im Kreißsaal falsch erinnert hatte, der Junge in dem Film hieß Manuel. Pablo Rother mag seinen Namen trotzdem. Er hat Kfz-Mechaniker für Krafträder gelernt, fing dann aber in der gerade eröffneten Autostadt in Wolfsburg als Gästebetreuer an. Bis er merkte, dass das, was sich die Gäste anschauten, also die Autos, auch als Ausstellungstücke technischen Beistands bedurften, zum Beispiel regelmäßige Luftdruckkontrollen. Und er bekam den Auftrag, das zu übernehmen. Heute arbeitet Rother im Autostadt-Depot in Vorsfelde, wo er haufenweise Oldtimer-Schätze zu betreuen hat.

Rother ist in Wolfsburg geboren, hat aber seine prägende Jugendzeit in Braunschweig verlebt und wohnt dort auch heute. So was machen etliche Beschäftigte aus dem VW-Konzern oder seinem Umfeld, denn der Stadt Wolfsburg, 1938 von den Nazis als „Stadt des KdF-Wagens“ (der „Kraft durch Freude“-Wagen war der Vorläufer des Käfers) gegründet, haftet auch Jahrzehnte später immer noch etwas von dem Manko an, dass sie nicht langsam wachsen konnte, sondern schnell hochgezogen wurde. Was ja mit dem 1946 am grünen Tisch kreierten Land Niedersachsen nicht viel anders ist, weswegen sich Pablo Rother eher als Norddeutscher denn als Niedersachse fühlt.

Norddeutsch, niedersächsisch, zugezogen: Familie Oetjen. Quelle: Bert Strebe

Braunschweig hat mehr Identität. 1031 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt, vermutlich ist sie noch älter. Der Welfe Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern, machte sie zu Handelsplatz und Landeshauptstadt, sprich: bedeutsam und reich, weswegen ein Löwendenkmal im Herzen der Stadt neben dem Dom und der Burg Dankwarderode steht. Heute gilt das mit dem Reichtum und der Bedeutsamkeit nur noch eingeschränkt, aber immerhin ist Braunschweig die zweitgrößte Stadt Niedersachsens. Und sie hat auch ein wiederaufgebautes Schloss, wie Berlin und Hannover – mit dem kleinen Schönheitsfleck, dass sich hinter der Fassade in Braunschweig vorwiegend ein Einkaufszentrum verbirgt.

Der Käfer parkt am Bohlweg in Braunschweig, vor einem Restaurant mit Außenplätzen, von denen aus die Gäste beste Sicht auf das Schloss haben. Aber seit der Käfer dort steht, kommen die Blicke nicht mehr bis zum Schloss, sie bleiben vorher am Käfer hängen. Er ist, im Gegensatz zu dem nachgemachten Gemäuer, ja auch authentisch. Drei, die mehrfach hingucken, sind Dietrich, Jens und Anja Oetjen. Dietrich Oetjen ist 82, sein Sohn Jens ist 56, dessen Frau Anja 55. Der Vater stammt aus Berlin, war Berufssoldat, bezeichnet sich als Preuße und ebenfalls als Norddeutscher und wohnt heute im nahen Wolfenbüttel. Jens und Anja Oetjen – er gebürtiger Braunschweiger, sie ist aus Essen – leben heute in München. Er sagt, er sei schon mal, wegen der vielen Umzüge, von einem Freund als heimatlos bezeichnet worden. Er könne sich aber vorstellen, nach Renteneintritt wieder in den Norden zu kommen. Da passt es ganz gut, dass seine Frau sich zwar als Ruhrgebietlerin, aber immerhin auch als Niedersächsin versteht. Es sind ja meist die Zugezogenen, die die besten Lokalpatrioten abgeben.

Heinrichs Löwe auf dem Braunschweiger Domplatz. Quelle: Bert Strebe

Der Käfer und ich tuckern weiter, nach Salzgitter. Auch so eine künstliche Stadt, 1942 zusammengesetzt aus so vielen Dörfern rund um die Eisen und Stahl herstellenden „Reichswerke Hermann Göring“, dass die Salzgitteraner eben noch Dorfbewohner waren und am nächsten Morgen in einer Großstadt aufwachten. Heute gibt es noch große Firmen dort wie den Reichswerke-Nachfolgekonzern Salzgitter AG oder den Lkw-Bauer MAN, aber insgesamt geht die Bedeutung der Industrie zurück. Salzgitter hat heute viele Probleme, unter anderem einen Ausländeranteil von 36 Prozent, darunter etliche Menschen, die aus Kurdistan, Syrien und von anderswoher geflohen und oft traumatisiert sind; teilweise gibt es hohe Clankriminalität.

Hilft gern: Gabriele Thiel, pensionierte Lehrerin aus Salzgitter. Quelle: Bert Strebe

Davon erzählt Gabriele Thiel aus Salzgitter-Bad, 65, pensionierte Lehrerin, vielfach engagiert in der Hilfe für Bedürftige. „Zu wenig Sozialarbeiter“, sagt sie. „Es wurde versäumt, die Kinder ausreichend zu unterstützen“, und dann könne keine Integration gelingen. Aber sie selbst wohne, aus Hessen stammend, gern in Salzgitter-Bad.

Letztes Ziel des Tages: der höchste Punkt Niedersachsens, im Harz. Nein, nicht der Brocken, der liegt in Sachsen-Anhalt – es ist der Wurmberg in Braunlage, 971,2 Meter hoch. Die Strecke führt durch wunderbare, augustgetreidegelbe Ebenen und an erschreckenden, von abgestorbenen Klimawandelborkenkäferopferbäumen bestandenen Harzhängen vorbei; am B-4-Parkplatz Oderbrück-Süd hinter Bad Harzburg sitzen die Leute in Liegestühlen, trinken Kaffee und schauen auf Totholz.

Klimawandelborkenkäferopferbäume: Totholz im Harz. Quelle: Bert Strebe

Ganz nach oben auf den Wurmberg kommt der Käfer nicht rauf, an der Mittelstation der Seilbahn, auf 727 Metern Höhe – die das Auto klaglos gemeistert hat – ist die Straße zu Ende. Der Käfer und ich wollen gerade zurück ins Tal rollen, als zwei Damen mit Rucksäcken und Wanderstöcken aus dem Wald treten, sichtlich erschöpft: Sie sind auf den Brocken und dann rüber zum Wurmberg gewandert und wollten mit der Seilbahn wieder nach unten, die aber fährt nicht mehr, um 17 Uhr ist Feierabend. Die Damen fragen vorsichtig, ob im Auto noch etwas Platz wäre. Der Oldtimer interessiert sie dabei gar nicht, nur ihre müden Füße.

Hier geht’s zum Harz: Zwischenstopp am Straßenrand. Quelle: Bert Strebe

Aber der Käfer hat den Tag über genug Anerkennung bekommen, hochgereckte Daumen an Straßenkreuzungen, Kusshände, „Oh“-Rufe. Er schnurrt und bringt die beiden Damen bis vor die Tür ihrer Jugendherberge. Ehrensache.

