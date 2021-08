Wilhelmshaven

Im Lauf der Jahrzehnte hat die Automobilindustrie die Autos immer schneller gemacht. Damit wir zügiger ans Ziel kommen und unsere Zeit sinnvoller nutzen können. Inzwischen aber gibt es Studien, die sagen: Tun wir gar nicht. Wir fahren stattdessen längere Strecken. Wahrscheinlich braucht es der Mensch, ab und zu unterwegs zu sein.

Der Käfer und ich brauchen es definitiv. Und wir müssen gar nicht zügig ankommen. Auf der vierten Etappe der HAZ-Sommertour durch das Land Niedersachsen geht es von Wilhelmshaven nach Buxtehude. Auf Umwegen. Die erste Station ist – da kommt man automatisch durch, wenn man am Jadebusen entlang nach Süden fährt – das Oldenburger Land. Die Oldenburger Grafen, um das Jahr 1100 herum erstmals erwähnt, stammten von den Friesen ab, schafften es teilweise bis zur Regentschaft über Schleswig und Holstein und sogar ins dänische Königshaus. Später wurde Oldenburg zum Herzog- und zum Großherzogtum erhoben, aber 1918 endete auch hier die Blüte des Adels, und 1946 wurden die Oldenburger per schnöder „Verordnung Nr. 46“ der britischen Militärregierung Teil des Landes Niedersachsen.

Selbstbewusstes Völkchen

Sie haben die Annexion gut weggesteckt. Die Oldenburger sind ein selbstbewusstes Völkchen, sie lassen sich von Kleinigkeiten wie denen, wer angeblich über sie herrscht, nicht aus der Ruhe bringen. Formalismen? Wofür? Das hielt schon der Oldenburger Graf Anton Günther (1583–1667) so. Es gab durchaus eine Gräfin, aber mit der hatte Anton Günther keine Kinder, stattdessen hatte er einen unehelichen Sohn, Anton I. Damals verschwieg und versteckte man solcherlei illegitime Nachkommenschaft, Anton Günther aber machte den Filius kurzerhand zum Grafen von Aldenburg (das war der alte Name der Oldenburger) und zum Statthalter in Varel am Jadebusen.

Weiß von Grafen zu erzählen: Schriftsteller Achim Engstler. Quelle: Bert Strebe

Davon erzählt jemand, der das Erzählen zum Beruf gemacht hat: Achim Engstler, 62, Schriftsteller, geboren in Wilhelmshaven, heute wohnhaft ins Dangastermoor bei Varel, Identität: Friese. Engstler schreibt gern über Historisches, kennt sich aber auch mit anderem aus und zeigt dem Käfer und mir den Weg zu dem einzigen Moorgebiet der Welt, das außerhalb eines Deichs liegt und regelmäßig überflutet wird: das Schwimmende Moor bei Sehestedt am Jadebusen. Wenn die Flut kam, schwamm es einfach auf, samt Bäumen und sogar Häusern. Seit einer erschröcklichen Sturmnacht 1906 allerdings, in der eine Bauernfamilie nur knapp und ihre Sau nur deswegen überlebte, weil sie mit in den Schlafalkoven durfte, wissen die Menschen, dass sie da nicht hingehören. Das Moor, heute noch zehn Hektar groß, ist inzwischen streng geschützt.

Streng geschützt, aber einen Teil darf man sich angucken: Das Schwimmende Moor bei Sehestedt. Quelle: Bert Strebe

Wir streifen auf der Weiterreise die liebenswerte Stadt Oldenburg und tuckern nach Vechta. Der Ort gehört wie Cloppenburg zum Oldenburger Münsterland, einer katholischen Enklave des Bistums Münster. Früher gab es dort nicht viel mehr als Schweine, Pfarrer und abends Schnaps in der Kneipe, Jugendliche konnten zwischen Freizeitangeboten der Kirche und der Jungen Union wählen. Heute ist Vechta aufgrund der 2010 zur Uni erhobenen Hochschule ein pulsierendes Studentenstädtchen, in dem nicht mal mehr der früher quasi genetisch festgelegte Konservatismus der Bewohner Bestand hat.

Shoppen in Vechta: Familie Meyer aus Twistringen. Quelle: Bert Strebe

Wir treffen auf der Großen Straße, einer Art Langsamfahrfußgängerzone für Leute mit und ohne Auto, Familie Meyer mit Katja (43), André (49), Niklas (14), Alina (11) und Mattis (10). Was machen sie gerade? „Shoppen!“, sagen sie fröhlich. Sie kommen gar nicht aus Vechta, sondern aus Twistringen im Kreis Diepholz. Von da aus könnte man auch gut nach Bremen fahren. Aber sie fahren nach Vechta. Die Stadt hat sich einfach gemacht.

Der Käfer aus der Wolfsburger Autostadt fällt natürlich auch in Vechta auf, wie überall. Aber er ist nicht allein. Ein echter alter Fiat 500 mit fröhlich winkendem Fahrer kommt vorbei, ein historischer Ford Pick-up brummelt über die Tempo-20-Fahrbahn. Dann rauscht eine flache zeitgenössische Flunder durch die Große Straße, Ferrari oder so, in Machorot. Die Blicke aber gelten Fiat, Ford und Käfer. Dumm gelaufen.

Angenagte Maiskolben am Mittelpunkt des Landes

Weiter geht’s. Hoyerhagen steht auf der Liste, 954 Einwohner und der Mittelpunkt Niedersachsens, 2003 ermittelt vom NDR. Es macht etwas Mühe, den Platz zu finden, zweimal muss ich fragen, dann gibt es Schilder. An der Stelle selbst: eine Flagge. Eine Schutzhütte. Paar Bänke. Ein Stein: „Landesmitte.“ Ansonsten ist das alles wenig feierlich, es liegen ein paar angenagte Maiskolben herum, die jemand vom benachbarten Feld geklaut hat. Der Himmel gibt ungehaltene Töne von sich, gleich wird es schütten. Wir machen uns lieber davon.

Zur Nachahmung empfohlen: Skulptur von Bernhard Hoetger vor der Großen Kunstschau in Worpswede. Quelle: Bert Strebe

Am nächsten Morgen ist die erste Station Worpswede im Teufelsmoor. Haben wir nicht alle im Corona-Lockdown gelernt, wie wichtig Kunst und Kultur sind? Offenbar ja: Worpswede ist voll. Überall stehen Leute vor Skulpturen und Bildern, vor und in den Museen und Kunsthäusern, betrachten Arbeiten von heutigen Künstlern und denen, die Worpswede von 1889 an als Künstlerkolonie berühmt gemacht hatten: Fritz Mackensen, Heinrich Vogeler, Paula Modersohn-Becker und andere. Bevor sie all die Männer (im übertragenen Sinn) an die Wand malte und dafür die entsprechende Anerkennung bekam, musste Paula Becker sich ganz schön durchbeißen, sowohl durch ihre Ehe mit Otto Modersohn als auch durch die Kunstwelt. Bei einer Ausstellung nannte ein Kritiker ihre Aktzeichnungen „groben Unfug“, den man mit einer „reinlichen Sprache“ nicht beschreiben könne. Ich würde jetzt ja gern sagen, was ich von dem Mann halte, aber das geht mit reinlicher Sprache nun gar nicht.

Wohnhaus mit Museum: Hier hat Paula Modersohn-Becker in Worpswede gelebt. Quelle: Bert Strebe

Als ich zum Käfer zurückkomme, steht da die Worpswederin Petra Warnken. „Hat der auch diesen Fußhebel?“, fragt sie. Sie meint den Benzinhahn, den man in der Tat mit dem rechten Fuß bedienen kann – Zu, Auf, Reserve. „Hat er“, sagte ich. Sie habe als junges Mädchen bei ihrem Käfer immer in voller Fahrt umstellen müssen, wenn der Sprit alle war, erzählt sie, mit dem Fuß. Und dann sei der Motor doch ausgegangen, weil sie nach dem Tanken immer vergessen habe, den Hebel zurückzudrehen.

Tankreserve per Fuß aktiviert: Petra Warnken aus Worpswede. Quelle: Bert Strebe

Der Käfer und ich düsen nach Cuxhaven, Seebad seit 1816, drei Millionen Übernachtungen pro Jahr (Corona mal nicht mitgerechnet), mehr als jeder andere Kurort in Deutschland. Außerdem gibt es einen großen Fischereihafen mit derzeit sorgenvollen Fischern (Brexit, Überfischung) und eine ganz ordentliche Offshore-Industrie. Aber an diesem Tag ist vor allem Halligalli. Vor dem Wasser- und Schifffahrtsamt steigt gerade ein Hafenfest, für einen Euro Eintritt darf man in kleinen Karussells fahren und einem traurigen Entertainer auf einer leeren Lkw-Bühne beim Verhunzen von Sinatras „New York, New York“ zuhören.

Schiffe gucken auf der „Alten Liebe“. Quelle: Bert Strebe

Auf der „Alten Liebe“, einer Pier mit Aussichtsplattform, stehen die Leute und schauen sich Pötte an, die vorbeistampfen, aus dem Lautsprecher kommen Angaben zu Bruttoregistertonnen, Heimathafen und Ziel. Gerade schwimmt ein Frachter an der Pier entlang, der so verrostet aussieht, als würde er gleich untergehen. Aber er will auch nur rüber nach Brunsbüttel und dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel. Das sollte er schaffen. Die „Alte Liebe“ heißt übrigens so, weil die Pier ursprünglich mal als Sturmflutschutz auf drei alten, versenkten Schiffen errichtet worden war, eines davon soll den Namen „Die Liebe“ getragen haben.

Letzte Station für dieses Mal: Buxtehude. Die Stadt ist für viererlei berühmt (oder berüchtigt). Erstens: Man hat hier ein historisches Brötchen aus der vorrömischen Eisenzeit gefunden, ziemlich bissfest wahrscheinlich, den „Spitzwecken von Ovelgönne“, einem Ortsteil von Buxtehude. Zweitens: Hier wurden in der frühen Neuzeit etliche Frauen als Hexen umgebracht. Drittens: Der märchengewordene Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel mit den bekannten tödlichen Folgen soll in Buxtehude stattgefunden haben. Man findet Hasen- und Igelbilder und -skulpturen und -sticker und -sprüche („Schlau, wer schon da ist“ – wieso eigentlich?) allüberall. Fast ein bisschen penetrant. Und, viertens: die Hunde in Buxtehude bellen mit dem Schwanz.

Ich bin schon da: Hase- und Igelbrunnen in Buxtehude. Quelle: Bert Strebe

Tatsächlich ist das so eine Redensart in und über Buxtehude. Ralf Badenius, 54, und Henry, 9, beide mit einer Leine verbunden, finden das nur mäßig lustig. „Dummer Spruch“, sagt Badenius, Henry schaut indigniert auf die Grünfläche neben der Hochschule an der Harburger Straße. Badenius ist Werkstoffprüfer, stammt aus Jork (um die Ecke), lebt seit 33 Jahren in Buxtehude und will auch nicht mehr weg. Landschaft, Wasser, die nahe Elbe, das habe er schon als Kind gemocht.

Henry schweigt: Ralf Badenius mit ganz normalem Hund. Quelle: Bert Strebe

Aber was ist nun mit den Hunden? Henry schweigt beharrlich, doch man findet eine mögliche Erklärung auf einer Tafel in der Stadt: In Buxtehude lebten früher viele Niederländer, geschätzt wegen ihrer Deichbaukünste, und Buxtehude war einer der ersten Orte, in denen die Kirchenglocken nicht mehr mit dem Hammer angeschlagen, sondern mithilfe eines Seils geläutet wurden. Läuten heißt auf Niederländisch „bellen“ (verwandt mit dem englischen „to bell“). „De hunten bellen“, die Glocken mit dem Seil (Schwanz) läuten, dieser Satz sei die Grundlage des Spruchs, liest man auf der Tafel. Einziger Schönheitsfehler: Glocke heißt auf Niederländisch nicht „hunte“, sondern „klok“ oder „bel“.

Henry zieht an der Leine. Ralf Badenius verabschiedet sich. Das Rätsel bleibt ungelöst.

Die Blinkleuchte blinkt plötzlich

Stattdessen taucht in Buxtehude ein neues Mysterium auf. Die Blinkkontrollleuchte auf dem Tacho des Käfers, der typische Doppelpfeil, 1956 war er noch rot, leuchtete beim Blinken immer nur ein einziges Mal auf. Warum, weiß auch die Autostadt nicht genau – man betätigt den Blinkhebel, die Blinker blinken, Blinkleuchte nicht. Deswegen und weil sich der Blinkhebel des Oldtimers nicht von selbst zurückstellt, bin ich ziemlich oft munter blinkend geradeaus durch die Gegend gefahren, ohne es zu merken. Aber in Buxtehude ändert sich das plötzlich. Jetzt blinkt die Kontrollleuchte. Nicht immer, aber Sie wissen schon, und erinnert mich, vorzugsweise beim Rechtsabbiegen, dass da noch was zu tun ist. Nach mehr als 1000 Kilometern. Ein technisches Wunder.

Vielleicht hatte der Käfer aber auch bloß Mitleid mit mir. Oder er wollte sich nicht mehr ständig mit diesem Stoffel am Steuer blamieren.

Über Land Niedersachsen wird 75 Jahre alt. Anlass genug zu schauen, wie das Land wurde, was es ist, und was seine Bewohner heute beschäftigt. Um das herauszufinden, fährt unser Reporter Bert Strebe zehn Tage lang kreuz und quer durch Niedersachsen – mit einem VW Käfer, den die Autostadt in Wolfsburg der HAZ freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Baujahr 1956, 1,2-Liter-Boxermotor, 30 PS. Höchstgeschwindigkeit: 108 Kilometer pro Stunde. Alle Teile der Käfertour-Serie „Über Land“

Von Bert Strebe