Kiel/Heikendorf

Alexander Ristow fühlt sich belogen und getäuscht. Der Inhaber von zwei Edeka-Märkten in Heikendorf und Mönkeberg in Schleswig-Holstein habe zwei Beschäftigten kündigen müssen, weil sie ihm gefälschte Impf- und Testnachweise vorgelegt hätten. Mit diesem Problem ist Ristow nicht allein, denn der Betrug bei 3G-Kontrollen am Arbeitsplatz nimmt in Schleswig-Holstein stark zu.

Das bestätigt die Polizei. Allein 450 Fälle von Täuschungen mit Impfausweisen sind dem Landeskriminalamt (LKA) seit Ausbruch der Corona-Pandemie bekannt geworden. Die meisten davon in Apotheken. „Gefälschte Impfzertifikate werden jedoch auch durch Arbeitgeber und bei amtlichen Kontrollen durch Polizei und den Kommunal- und Ordnungsdienst festgestellt“, teilt LKA-Sprecherin Carola Jeschke unserem Netzwerkpartner Kieler Nachrichten mit.

Fristlose Kündigung bei Edeka Ristow wegen Vertrauensbruchs

Auch Alexander Ristow hat seine Fälle der Polizei gemeldet. „Wir nehmen die Kontrolle der Impf- und Testnachweise sehr ernst“, sagt er. Andere Inhaber von Edeka-Märkten standen ihm zufolge in der Vergangenheit wegen der Virusverbreitung in der Belegschaft bereits fast vor der Schließung. „Ich möchte nicht, dass uns das hier auch passiert.“

Von den Täuschungen fühle er sich persönlich getroffen und sei enttäuscht von den zwei Mitarbeitern. „Als Mittelständler haben wir ein familiäres Verhältnis in der Belegschaft.“ Da falle der Vertrauensbruch noch einmal stärker aus. Der 47-Jährige könne nicht sicher sein, ob die zwei nicht auch in Zukunft unehrlich zu ihm geworden wären.

Deshalb habe es keine andere Möglichkeit als die fristlose Kündigung gegeben, meint auch Benjamin Klotz, Assistent der Geschäftsführung. Klotz hatte die Impfausweise geprüft und festgestellt, dass die betroffenen Mitarbeiter zum darin angegebenen Zeitpunkt gar nicht geimpft worden sein konnten. In dem Zuge kam er auch auf den bereits vor Monaten offenbar gefälschten Testnachweis von einem der beiden Kollegen.

„Maße mir kein Urteil über den Impfstatus meiner Mitarbeiter an“

Nach den Rauswürfen blühten nun die Gerüchte im Ort, so Klotz. Er werde von Kunden angesprochen, weshalb bei Edeka Ristow Ungeimpften gekündigt werde. „Dabei maße ich mir kein Urteil über den Impfstatus meiner Mitarbeiter an“, betont Alexander Ristow. Er setze lediglich die behördlichen Vorgaben um. „Es wäre mir gar nicht erlaubt, jemandem zu kündigen, nur weil der sich nicht gegen Corona impfen lässt“, sagt er kopfschüttelnd.

Solche ideologischen Entscheidungen wolle und könne er sich ohnehin nicht leisten. Mit weniger Personal im Vorweihnachtsgeschäft klarzukommen, sei schon schwierig genug. Zudem haben die Vorfälle ihm zufolge in der Belegschaft zu großer Verunsicherung geführt. „Einige waren schockiert, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören und sich gefährdet fühlten“, so Ristow.

Dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt, zeigen zwei Kündigungen beim Kieler Abfallbetrieb ABK. Auch Sebastian Schulze, Geschäftsführer des Unternehmensverbands UVNord, bestätigt: „Seit Einführung von 3G am Arbeitsplatz Ende November geht es in unserer Beratungsarbeit oft um gefälschte Nachweise – und damit meistens um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses“, sagt er.

UVNord fordert allgemeine Impfpflicht

Allein im Unternehmensverband Mittelholstein habe die Zahl der Kündigungen bereits ein zweistelliges Niveau erreicht. Bei Täuschungen kommen Schulze zufolge beide Seiten in Bedrängnis, ohne dass das notwendig wäre. „Die Arbeitnehmer spielen mit ihrer Beschäftigung und die Arbeitgeber verlieren Arbeitskräfte, die sie dringend brauchen.“ Damit werden Risiken auf den Schultern der Betriebe abgeladen, für die die Politik verantwortlich sei, kritisiert der Unternehmensverband. Das sei nur durch eine allgemeine Impfpflicht zu lösen, findet Schulze.

Max Wellenreuther, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Flensburg, sieht fristlose Kündigungen als gerechtfertigt an. „Zu prüfen ist, ob der Arbeitnehmer seine Pflichten so schwer verletzt hat, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende der Kündigungsfrist nicht mehr zugemutet werden kann“, sagt Wellenreuther.

Durch die Vorlage eines gefälschten Impfpasses werde „das Vertrauensverhältnis so nachhaltig gestört, dass ich wenig Bedenken hätte, darin einen ausreichenden Grund zu sehen“, sagt der Anwalt. Das sei zwar auch eine Straftat, eine Anzeigepflicht bei den Behörden bestehe jedoch nicht.

Von Tilmann Post/KN/RND