Sönke Strampe ist umgestiegen. Als der Landwirt aus Bad Bevensen (Kreis Uelzen) vor drei Jahren den Familienbetrieb übernahm, hat er ihn zum Bioland-Hof umgewandelt. Nun gedeihen auf Äckern, die zuvor konventionelle Zuckerrüben und Raps hervorbrachten, Getreide wie Dinkel und Feldfrüchte wie die Süßkartoffel. Außerdem hat der 31-Jährige Gerste und Hafer, Weizen, Ackerbohnen und Erbsen im Programm. „Am Ökolandbau reizt mich die Kulturvielfalt“, sagt er. „Das war mir vorher einfach auch zu langweilig.“ Zudem sehe er bei Bio wirtschaftlich Potenzial, ergänzt der Familienvater. Denn die Nachfrage ist hierzulande größer als das heimische Angebot.

Ökofläche jetzt bei 4,7 Prozent

So sehen es auch etliche seiner Kollegen. Niedersachsens Ökoflächen wachsen überdurchschnittlich stark, verglichen mit anderen Bundesländern. 2019 wurden hier knapp 13.000 Hektar auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Die Fläche beträgt jetzt 120.675 Hektar (2018: 107.694 Hektar), das ist ein Wachstum von 12,1 Prozent. Die Wachstumsrate in Deutschland lag bei 7,7 Prozent. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) stellte die Zahlen kürzlich vor und kommentierte: „Das starke Wachstum zeigt, dass unsere vielfältigen Fördermaßnahmen Früchte tragen.“ Der Anteil der Ökofläche an der landwirtschaftlichen Fläche in Niedersachsen liegt mit jetzt 4,7 Prozent allerdings weiter deutlich im einstelligen Bereich. Im Vorjahr waren es 4,2 Prozent.

162 neue Biobetriebe in Niedersachsen

162 Biobetriebe kamen 2019 in Niedersachsen dazu, die Zahl stieg auf 2115. Der Anteil an allen landwirtschaftlichen Betrieben beträgt nun sechs Prozent. Ein niedersächsischer Aktionsplan Ökolandbau sieht vor, dass bis 2025 zehn Prozent der Betriebe ökologisch wirtschaften. Beim Niedersächsischen Weg, einer Verabredung von Landwirten, Land und Naturschutzbund, wird dies bekräftigt – bis 2030 wird ein Anteil von 15 Prozent angestrebt.

„Beim Wachstum weit vorn“: Carolin Grieshop, Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Ökolandbau Niedersachsen. Quelle: KÖN

„Wenn es sich weiter so entwickelt wie in den letzten Jahren, ist das möglich“, meint Carolin Grieshop, Geschäftsführerin beim Kompetenzzentrum Ökolandbau. Dass Niedersachsen bezogen auf die Hektarzahl nur im Mittelfeld liege, habe mit der insgesamt riesigen landwirtschaftlich genutzten Fläche zu tun. „Beim Wachstum der Flächen im Ökolandbau liegen wir auf Platz zwei, nur knapp hinter Sachsen-Anhalt, weit vor allen anderen.“

Ökoprämien fürs Emland – für Bioeier

Das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen hat zusätzlich einen Landkreisvergleich angestellt, der auf beantragten Ökoprämien im Mai diesen Jahres basiert. Beim Wachstum vorn liegt dabei der Landkreis Emsland mit 951 Hektar neuer Ökofläche. Der Grund sind 25 neue Biobetriebe vor allem mit Legehennen. Das liege nicht zuletzt an der steigenden Nachfrage nach Bioeiern, auch sei die Infrastruktur mit Packstellen und Verarbeitungsbetrieben im Emsland besonders gut, sagt Grieshop: „Wo die Strukturen passen und die Abnahme gesichert ist, wächst der Ökolandbau am stärksten, und Ökotierhaltung zieht Ökoackerbau nach sich.“

16,7 Prozent Ökofläche : Wendland ist Spitzenreiter

Spitzenreiter ist in Niedersachsen das Wendland mit seiner langen Bio-Tradition. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bekam noch 220 Hektar neue Ökofläche dazu, der Anteil beträgt jetzt 16,7 Prozent. An zweiter Stelle steht der Heidekreis mit 12,6 Prozent, gefolgt vom Landkreis Lüneburg mit 12,1 Prozent. Abgeschlagen bleiben die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Grafschaft Bentheim im Westen Niedersachsens.

Bio funktioniert nahe großer Städte besonders gut

Nach Einschätzung des Kompetenzzentrums sind die Bedingungen für Bio zum einen dort gut, wo es in Speckgürteln großer Städte viele Kunden für die teureren, in der Region ökologisch erzeugten Produkte gibt. Zum anderen bedürfe es neben zuverlässigen Großabnehmern, etwa im Kreis Uelzen die Bohlsener Mühle, auch bezahlbarer Pachtpreise – daher die hohe Quote beispielsweise im Heidekreis mit seinen sandigen Böden.

Goslar, Holzminden und Uelzen sind Öko-Modellregionen Drei Öko-Modellregionen sollen dazu beitragen, das Interesse am ökologischen Landbau in Niedersachsen zu wecken. Das Landwirtschaftsministerium hat Anfang des Jahres den Regionen Holzminden, Goslar und Uelzen zugesagt, sie dabei drei Jahre lang mit jeweils bis zu 60.000 Euro pro Jahr zu unterstützen. Sie hatten sich in einem Wettbewerb unter etlichen Bewerbern mit innovativen Konzepten durchgesetzt. Projektträger sind der Landkreis Goslar (zusammen mit der durch das Leader-Programm der EU geförderten Region Westharz), die Bezirksstelle Uelzen der Landwirtschaftskammer (mit der Leader-Heideregion Uelzen) und der Landkreis Holzminden mit der Vogler-Region, die von der EU ebenfalls Geld für die Entwicklung der ländlichen Wirtschaft erhält. Ziel ist, den regionalen Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe zu erhöhen. Das betrifft zum einen die landwirtschaftliche Produktion, aber auch die Bereiche Verarbeitung und Vermarktung bis hin zur Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen und Kantinen. Der Fokus liegt dabei auf kommunalen und regionalen Strukturen und Netzwerken. Beispiele sind etwa der Aufbau von bäuerlichen Liefergemeinschaften für den Lebensmitteleinzelhandel oder der Ausbau der Direktvermarktung.

Grüne sehen Zahlen kritisch

Die Grünen im Landtag bewerten die Zahlen kritisch. „Da Niedersachsen auf einem sehr geringen Niveau gestartet ist, was den Ökolandbau angeht, sind zweistellige Zuwachsraten leicht zu erreichen“, sagt die agrarpolitische Sprecherin Miriam Staudte. So habe es in Baden-Württemberg im selben Zeitraum mehr als 1000 Umstellungen und Neueinstiege gegeben. „In Niedersachsen findet der Zuwachs nicht wegen, sondern trotz der aktuellen Politik statt“, meint die Grüne. Nötig wären ihrer Ansicht nach Fördermaßnahmen für Direktverkauf, Weiterverarbeitung und Bio-Gastronomie: „Besonders in Regionen wie Cloppenburg, in denen es so gut wie keinen Ökolandbau gibt, muss dringend gefördert werden.“

Süßkartoffeln wachsen auch in Niedersachsen

Bauer Strampe in Bad Bevensen bewertet seine Entscheidung für Bio positiv. Er habe Spaß am Tüfteln, nicht zuletzt beim Anbau der in Niedersachsen noch kaum verbreiteten Süßkartoffel. Seit der Klimawandel wärmere Temperaturen bringt, wächst diese nicht mehr nur in Afrika oder Spanien, sondern auch auf einzelnen Äckern in Niedersachsen. „Die Süßkartoffel braucht es von der Pflanzung bis zur Ernte frostfrei“, erläutert Strampe, bevor er zur Dinkelernte aufbricht. Er hebt noch hervor, mit dem Verzicht auf Gift auch einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten zu wollen. Plastikfolien, selbst wenn sie als biologisch abbaubar gelten, kommen bei ihm ebenfalls nicht auf den Acker. Der Neu-Biobauer meint: „Die Landwirtschaft muss handeln, bevor sie Regelungen aufgedrückt bekommt.“

