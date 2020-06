13 Mitglieder der extremen Rechten haben am Sonnabend in Einbeck (Kreis Northeim) demonstriert. Ihnen standen rund 300 Gegendemonstranten gegenüber. Mutmaßlich Neonazis aus Einbeck hatten in der vergangenen Woche einen Sprengstoffanschlag auf die Haustür einer antifaschistisch engagierten Frau verübt.