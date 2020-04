Braunschweig

Viele alte Menschen leiden aktuell besonders unter der Corona-Krise. Besonders in Altersheimen gelten scharfe Auflagen, um die Senioren, die besonders durch Covid-Infektionen gefährdet sind, vor Krankheiten zu schützen.

Das löst in Deutschland täglich kleine und große familiäre Dramen aus. Einen traurigen Fall macht die Braunschweiger Polizei jetzt öffentlich.Um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren, hat sich eine 101 Jahre alte Frau aus einem Braunschweiger Seniorenheim geschlichen. Sie habe dafür den Notausgang genommen. Gegenüber Beamten bestritt sie am Montagnachmittag zunächst, dass sie in dem nahe gelegenen Altenheim lebt. Im Gespräch mit der Tochter stellte sich aber heraus, dass sie dort seit zwei Wochen wohnt, ihre Tochter aber schmerzlich vermisst.

Zumindest aus dem Streifenwagen konnte sie ihre Tochter kurz sehen, bevor die Polizisten sie zurückfuhren.

Von dpa/RND