Tipps für schlagfertige Reaktionen im Job

Hamburg

Ein blöder Spruch der Kollegin im Meeting, eine spitze Bemerkung des Nachbarn im Treppenhaus – es gibt viele Situationen, wo man gerne die passende Antwort parat hätte. Manchmal tut es aber auch schon ein entsprechender Gesichtsausdruck, heißt es auf der Homepage des Netzwerks Etikette Trainer International.

Schon eine hochgezogene Augenbraue und ein selbstbewusster Blick signalisieren: Mit mir nicht. Wer danach wieder zum eigentlichen Thema übergeht oder das Gegenüber einfach stehenlässt, kann punkten.

Eine weitere Strategie sind Zweisilbenantworten oder Kurzkommentare, die allerdings recht schnell kommen müssen. "Ach was", "Echt jetzt" oder "Sieh an" sind meist besser als Stillschweigen. Souverän ist auch, eine Gegenfrage zu stellen, etwa: "Vielen Dank für die interessante Frage. Was genau stört Sie denn an meinem Vorschlag?" Auch mit der Bitte, das Ganze konkreter zu fassen, gewinnt man Zeit.

Bei Attacken unter die Gürtellinie können Sie das Gespräch mit dem Hinweis beenden, auf diesem Niveau nicht weiter reden zu wollen. Wichtig bei all diesen Reaktionen ist außerdem: Durchatmen, ruhig bleiben, aufrechte Körperhaltung und langsam und deutlich sprechen.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-945533/2

dpa