Wie schnell die Nägel an Fingern und Zehen wachsen und wie gepflegt sie sind, hängt auch von saisonalen Umständen ab. Damit sie nicht spröde werden, sollte man sie pflegen.

Der Nagel am Ringfinger wächst in der Regel langsamer als am Mittelfinger. Quelle: Christin Klose/dpa-tmn