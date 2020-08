Zitronen-Risotto mit Saltimbocca

Berlin

Risotto an sich ist ja schon eine wunderbare Sache. Man kann es mit so vielen guten Zutaten zubereiten und jedes Mal kommt dabei etwas ganz Besonderes heraus. Wie eine kleine Wundertüte. An sich würde das alleine ja schon reichen, um als kulinarische Köstlichkeit zu bestehen.

Wer dem allem noch den Weltmeistertitel verpassen will, reicht dazu einen "Sprung in den Mund". Klingt sportlicher als es ist. Es handelt sich lediglich um kleine, feine Scheibchen Saltimbocca. Normalerweise wird dieser italienische Klassiker mit Kalbfleisch gemacht. Ich finde, dass es aber auch sehr gut mit Schweinefilet funktioniert.

Anzeige

Zutaten für 4 Personen:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für das Risotto:

200g frischen Babyspinat

1 unbehandelte Zitrone

1 Zwiebel

1 Liter Gemüsebrühe oder Gemüsefond

2 El Olivenöl

350 g Risottoreis

40 g frisch geriebenen Parmesan

Für das Saltimbocca:

600g Schweinefilet

12 Scheiben Parmaschinken

12 Salbeiblätter etwas Öl zum braten

Zubereitung:

1. Die Zitrone waschen und die Schale mit einem Sparschäler ganz dünn abschälen, in sehr feine Streifen schneiden und mit 125 ml kochendem Wasser übergießen. Den Saft auspressen und dazugeben. Beiseite stellen.

2. Die Zwiebel fein würfeln. Das Öl in einem weiten Topf erhitzen und die Zwiebeln mit dem Reis hineingeben und solange bei mittlerer Temperatur anschwitzen, bis beides glasig ist.

3. Das Ganze dann mit dem Zitronenwasser ablöschen und unter Rühren einkochen lassen. Nun nach und nach mit der Brühe oder dem Fond aufgießen. Immer schön rühren! Ganz wichtig!

4. Währenddessen das Schweinefilet in 12 dicke Scheiben schneiden, salzen, pfeffern und mit je einem Blatt Salbei belegen und mit einer Scheibe Schinken umwickeln. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch so braten, das es innen gerade durch ist.

5. Nach 20-25 min sollte der Reis bissfest sein und fast die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt haben. Zum Schluss den geriebenen Parmesan und den gewaschenen Babyspinat unterheben. Kurz heiß werden lassen und mit dem Saltimbocca servieren.

Mehr Rezepte gibt es unter https://dekoreenberlin.blogspot.com

© dpa-infocom, dpa:200804-99-39911/3

dpa