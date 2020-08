Targa-Version des Porsche 911 ist zurück

Stuttgart

Porsche bietet den 911er knapp zwei Jahre nach dem Modellwechsel wieder als Cabrio mit Glaskuppel an. Die neue Karosserievariante wird als Targa 4 und als Targa 4 S angeboten und kommt in diesen Tagen in den Handel, wie der Stuttgarter Hersteller mitteilt.

Die Preise beginnen bei 128 486 Euro für den Targa 4 sowie bei 143 956 Euro für den Targa 4 S und liegen damit exakt auf dem Niveau des konventionellen Cabrios.

Zweite Reihe unter Glas

Statt des üblichen Stoffdachs über der gesamten Kabine trägt der Targa nur über der ersten Reihe eine Stoffbahn, an die sich ein massiver Überrollbügel samt Glaskuppel anschließt.

Wer sich nach Frischluft sehnt, braucht 19 Sekunden Geduld, dann faltet sich das Textilteil unter die gläserne Haube und zumindest Fahrer- und Beifahrer sitzen unter freiem Himmel. Anders als im Cabrio funktioniert das wegen der aufwändigen Mechanik allerdings nur im Stand.

Die dabei verlorene Zeit holt der Targa-Fahrer allerdings schnell wieder rein. Denn angeboten wird der Targa laut Porsche immer mit einem drei Liter großen Sechszylinder und Allradantrieb, wahlweise mit Achtgang-Doppelkupplung oder zum gleichen Preis als Handschalter mit sieben Gängen.

Von Null auf Hundert in 3,6 Sekunden

In der Grundversion leistet der Sportwagen 283 kW/385 PS, beim Targa 4S stehen 331 kW/450 PS im Datenblatt. Im besten Fall beschleunigt der 2+2-Sitzer damit in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo vom 304 km/h.

Der Normverbrauch liegt bei 9,8 Litern für den Targa 4 und bei 9,9 Litern für den Targa 4S. Das entspricht 223 und 227 g/km CO2.

