Moderne Autoschlüssel in Teedosen abgeschirmt lagern

Neubrandenburg

Autobesitzer mit modernem "Keyless-Go-System" sollten ihre Autoschlüssel zum Diebstahlschutz zu Hause sicherheitshalber in Spezialtaschen oder herkömmliche Teedosen legen.

Auf solche Abschirmungen hat die Polizei in Neubrandenburg am Montag nach mehreren Diebstählen moderner Fahrzeuge hingewiesen. Die Täter nutzten mit speziellen Antennen die große Reichweite der Schlüssel, die dafür sorge, dass Autos geöffnet bleiben und Dieben so einen Klau erleichtern. Als Beispiel nannte eine Sprecherin zwei Diebstähle von Geländewagen des gleichen Herstellers in Burg Stargard bei Neubrandenburg.

In beiden Fällen wurden die Autos im Wert von einmal 60.000 und einmal 50.000 Euro nachts entwendet. Durch die schnelle Fahndung wurden die Autos aber kurz vor der Grenze nach Polen verlassen gefunden. "Wir rechnen dadurch damit, dass die Täter wohl wiederkommen", sagte die Sprecherin.

Grundsätzlich reiche es nicht mehr, solche Autoschlüssel möglichst weit weg zu lagern. Behältnisse müssten vollkommen geschlossen sein und könnten auch mit Aluminiumfolie umwickelt werden, am besten gleich doppelt. Sachverständige empfehlen, dies zu Hause auch zu testen. Dies gelte auch für andere Fahrzeugtypen mit diesem System.

