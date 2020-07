Groß Oesingen

Was für Wochen liegen hinter Marion Tetzlaff und ihrem Team der DRK-Kita Groß Oesingen. Wegen Corona musste sogar das ansonsten gruppenübergreifende Konzept der Einrichtung auf den Kopf gestellt werden. Aber wer das gewuppt hat, der ist auch kreativ genug, um den traditionellen Rauswurf der Schulkinder unter den aktuell gebotenen Regeln zu feiern. Die AZ hat die Kita stellvertretend für alle anderen Einrichtungen besucht.

Zur Galerie Es war anders als sonst, aber auf den traditionellen Rauswurf der Schulkinder wollte die DRK-Kita Große Oesingen nicht verzichten.

„Das ist so schade, in diesem Jahr ist der Jahrgang der Schulkinder besonders groß. Sonst haben wir alle ganz groß zusammen gefeiert, jetzt geht es nur in kleinen Gruppe“, sagt Marion Tetzlaff. Alles anders heißt im Corona-Jahr auch: Eltern und Kinder kommen – ohne weitere Verwandtschaft – außen vor den Kindergarten. Dort können sie auf Stühlen sitzen – und erleben, wie besonders die Kita-Mitarbeiterinnen den Abschied trotz erschwerter Bedingungen doch machen. Aber eines weiß Tetzlaff auf jeden Fall: „Hauptsache fliegen, ist heute das Motto. Die sind schon richtig aufgeregt.“ Balken und Turnmatte liegen also vor der Tür bereit. Die ankommenden Kinder bekommen ein Strahlen in die Augen, als sie das sehen.

Neuer Ablauf hat auch seine Vorteile

Um Kita-Leiterin Tetzlaff zu ersparen, bei den insgesamt sieben Abschieden immer wieder die selbe Ansprache zu halten, übernehmen in diesem Jahr die einzelnen Gruppen-Mitarbeiterinnen den Job. Während sie den Rauswurf der „ Wackelzähne“ verfolgt, sagt sie etwas gerührt: „Das ist fast noch schöner so, denn die Beziehung zwischen Mitarbeitern und den Kindern ihrer Gruppen ist ja viel intensiver.“

Und dann geht er los, der Abschied der „ Wackelzähne“. Ann-Kristin Hardel richtet ihre Worte an die Kinder, dankt ihnen für Zuneigung und viele weitere schöne Momente, inklusive „Streit, der auch mal sein muss“, fügte sie schmunzelnd hinzu. „Wir wollen euch eigentlich gar nicht gehen lassen, jetzt wo alles so toll klappt mit euch.“ In Reimen ließ sie dann noch das letzte Jahr Revue passieren. Mit Wünschen der Eltern und eigenen Gedanken durften die Kinder mit Seifenblasen symbolisch Abschied von ihrem Kindergarten nehmen. Auch durfte sich jedes vom Zuckertüten-Baum einen Beutel Süßes pflücken. Geschenke der Kita gab es neben besten Wünschen auch, im Gegenzug bedankten sich die Kinder mit einer Rose bei den Erzieherinnen. Absoluter Höhepunkt jedoch: Mit einem Trommelwirbel durfte jedes Schulkind auf einen Balken klettern, die Mitarbeiterinnen Imke Böttjer und Ann-Kristin Hardel hoben es dann in die Höhe, schaukelten ein, zweimal und warfen die Kinder sanft auf eine Turnmatte.

„Vielleicht wird es ja für die Kinder intensiver“

Und wie ist das so für die Eltern, wenn ihr Kind den großen Schritt vom Kindergarten ins Schulleben unter etwas anderen Bedingungen machen muss, wie lässt sich die Einschulung überhaupt in Corona-Zeiten planen? „Es ist alles ein bisschen anders, kleiner als geplant“, sagt Mutter Tanja Diz, deren Sohn Alex (6) in die Schule kommt. „Aber feiern werden wir trotzdem.“ Jana Deppe möchte dem Corona-Dilemma für ihren Sohn Fynn (6) etwas Positives abgewinnen: „Vielleicht wird es ja für die Kinder intensiver, wenn nicht so riesengroß gefeiert wird.“

Von Andrea Posselt